El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta halló culpable a Lucas Manuel Bonilla por coordinar, bajo el alias “Frío”, el transporte de 136 kilos de cocaína ocultos en un camión. Un peritaje de voz fue clave para vincularlo con la maniobra.

El Tribunal Oral Federal N°1 de Salta condenó a nueve años de prisión al comerciante Lucas Manuel Bonilla, de Salvador Mazza, por su rol en una operación de tráfico de estupefacientes que intentó trasladar 136 kilos de cocaína ocultos en un camión sobre la Ruta Nacional 34. La clave de la sentencia fue un peritaje de voz que arrojó más de un 80% de coincidencia con las llamadas que recibía el chofer del transporte, donde el acusado aparecía agendado como “Frío”.

El fallo, dictado el pasado 28 de julio, recayó sobre Bonilla por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes, en grado de coautor. La fiscal Lucía Orsetti, de la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal, logró probar que el acusado coordinaba las maniobras delictivas evitando ser rastreado: dejaba su celular personal en su domicilio y utilizaba líneas de terceros para dar órdenes a sus cómplices.

El operativo que permitió descubrir la droga se inició el 12 de mayo de 2024, cuando Gendarmería Nacional detuvo al camionero Walter Passarino en la ruta 34, entre Embarcación y Pichanal, tras la denuncia de un automovilista. Al revisar el vehículo, los efectivos encontraron un compartimento oculto con 422 paquetes: aunque al principio se creyó que eran 431 kilos de cocaína, luego se determinó que 136 kilos eran droga y el resto azúcar, en lo que podría haber sido una maniobra de engaño entre bandas.

Passarino fue detenido y, en febrero pasado, condenado a cuatro años de prisión en un juicio abreviado. En la misma causa también recibieron penas Dante Villa y Alán Sánchez, primo de Bonilla, por su participación en tareas de logística y apoyo. En cambio, Bonilla decidió enfrentar el juicio oral, donde las pruebas lo vincularon de manera concluyente como el organizador.

El tribunal, integrado por Gabriela Catalano, Marcelo Juárez Almaraz y Marta Snopek, consideró que la pericia de voz constituía una “prueba objetiva” que confirmaba la identidad de “Frío” como Bonilla. A ello se sumaron imágenes de cámaras de seguridad, impactos de antena telefónica y testimonios de gendarmes que lo ubicaron junto a sus cómplices en las horas previas al transporte de la droga.

Además de la condena, se dispuso el decomiso de los bienes secuestrados: más de 19 millones de pesos en efectivo hallados en el domicilio del acusado, una camioneta Toyota y dos motos de alta cilindrada, junto con el camión y un automóvil que estaban en poder de los demás imputados. La fiscalía resaltó que, pese a la baja pureza de la sustancia, de la cocaína incautada podrían haberse obtenido más de 24 mil dosis, lo que representa un alto riesgo para la salud pública.