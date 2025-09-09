El fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia de juicio abreviado para un hombre de 22 años como autor de los delitos de lesiones graves y abuso sexual con acceso carnal. Además para dos hombres de 20 años, como partícipes secundarios de los mismos delitos.

El juez de Garantías 2 de ese distrito, Mario Dilascio, luego de recibir la confesión de los acusados y con el acuerdo de las partes, condenó al hombre de 22 años a la pena de 6 años de prisión efectiva y a los otros dos acusados a la pena de cuatro años de prisión efectiva.

Se dispuso además, que los tres hombres sean registrados en el Banco de Datos Genéticos.

El hecho juzgado ocurrió el pasado mes de marzo, cuando un hombre se encontraba detenido en una dependencia policial de Metán. Mientras descansaba, fue abordado por otros tres detenidos, quienes de manera violenta, lo maniataron y usando un palo, vulneraron su integridad sexual, causándole lesiones graves.