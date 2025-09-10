El ex subsecretario de Inclusión Social de la Municipalidad asumirá este miércoles en el Concejo Deliberante, en un acto presidido por Darío Madile.

Este miércoles 10 de septiembre, en el marco de la Sesión Ordinaria, se llevará a cabo la asunción de Juan Pablo Linares como concejal por el municipio de Salta, en reemplazo de Martín Del Frari.

El acto se realizará en el recinto «Gobernador Miguel Ragone» y estará encabezado por el presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, quien tomará juramento al nuevo edil.

La designación de Linares responde a lo informado por el Tribunal Electoral de la Provincia, a través del Acta Nº 8503, que establece que corresponde al dirigente ocupar la banca vacante, de acuerdo con los resultados electorales de los comicios provinciales de 2023.

La incorporación se da tras la renuncia de Del Frari, quien se postuló para el cargo de Defensor del Pueblo de la Ciudad de Salta.

Hasta el momento de su designación, Linares se desempeñaba como subsecretario de Inclusión de la Municipalidad de Salta.