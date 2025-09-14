Ponchos, cortes modernos, fotos y flashes en el Concejo capitalino. ¿Los problemas de los salteños? Bien, gracias.

Las sesiones del Concejo Deliberante de Salta capital se han vuelto algo así como una broma de mal gusto donde el mayor humorista es nada más y nada menos que la figura en sí de un concejal salteño. Más preocupado en lo que hace o deja de hacer Milei que en generar políticas concretas para los salteños de la capital. ¿Sabrán que tiene que velar por la situación en Salta? Cobran sueldo para eso ediles.

El mayor tirador de goles al arcoíris, Gustavo Farquharson, corte moderno mediante, ocupó nuevamente los minutos frente a cámara para hablar de las elecciones en la ¡provincia de Buenos Aires¡…así estamos.

Otro que ¡”dio su opinión”¡ sobre las elecciones en Buenos Aires¡ fue el concejal Angel Ortiz, así comenzó su alocución: “No quería dejar pasar la oportunidad para dar mi opinión sobre las elecciones”. Sin más que agregar que por supuesto que nadie le pidió su opinión señor Ortíz, ud debería dar soluciones a los salteños para eso se le paga.

En Diputados

Los radicales aparecieron, está vez fue la diputada Soledad Farfán quien aprovechó la ocasión para referirse a la prohibición de pasar los audios del conflicto Karina Milei en medios de comunicación. Tema nacional: ¿sabrá la diputada de qué provincia es legisladora?

El tema en cuestión fue que finalmente la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta declaró su preocupación por las medidas instadas desde el Poder Ejecutivo Nacional y la Justicia Federal ante los hechos de público y notorio conocimiento relacionados a la labor periodística en el marco de la investigación por posibles hechos de corrupción, rechazando cualquier acción de amedrentamiento a quienes ejercen el periodismo con medidas que podrían lesionar la libertad de expresión, contraviniendo disposiciones constitucionales y tratados internacionales vigentes.

Los diputados Soledad Farfán, Gloria Seco, Laura Cartuccia, Germán Rallé y Daniel Segura, autores de la iniciativa, expresaron su rechazo y profunda preocupación por esta decisión de la Justicia Federal, considerando que la medida promovida por el Gobierno Nacional, constituye un grave acto de persecución, vulneración de derechos y censura, que limita de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa.

En este marco, fue el diputado Roque Cornejo de la Libertad Avanza quien salió a responderle a la diputada radical: “Alfonsín metió preso a tres periodistas”.

Salteños opas

Bajo esa característica se refirió a los salteños que representa el diputado Adrían Valenzuela, “Muchos creen que el salteño es el opa que no se informa”, espetó. Así se refirió también al conflicto con ANDIS y Milei.

MEDIA SANCION A LA REFORMA DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE SALTA

La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Ley de Reforma de la Ley N° 7690–Código Procesal Penal de Salta, enviado a la Legislatura por el gobernador de la Provincia, para garantizar la administración de un servicio de justicia más ágil, dinámico y eficiente, posicionando a Salta en la vanguardia de la justicia penal argentina.

La diputada Socorro Villamayor, presidenta de la comisión de Legislación General, remarcó que la reforma propuesta impulsada por el gobernador la Provincia, busca consolidar un sistema adversarial pleno con oralidad como eje central de todo el proceso, transformación que además fortalece la transparencia, garantiza publicidad plena de los actos procesales y brinda beneficios concretos a las víctimas, contribuyendo a una justicia más cercana y dinámica.

“Lo que vamos a implementar es algo novedoso, pero no es improvisado. Esta reforma marca una política pública en cuanto a generar una Justicia más cercana, donde los procesos tengan herramientas que permitan mayor dinamismo y eficiencia”, aseguró la legisladora.