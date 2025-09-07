La última sesión del Concejo Deliberante tuvo una duración de un par de horas, pero el mayor tiempo lo dedicaron a dar sus opiniones sobre temas generales provincia

y nación. ¿ Velar por la capital salteña les avisaron que esa es su misión?

El concejal Gonzalo Martín Corral empezó su alocución repudiando la censura mediática “No matemos al cartero”, dijo entre sus inteligentes palabras. Refiriéndose al escándalo nacional con la censura de los audios de Karina Milei, el pedido de allanamiento de Bullrich y las denuncias de corrupción: “El periodismo es nuestro elemento para conocer lo que pasa en la realidad. Hay un acto manifiesto de maniatarlo y ahí es cuando la sociedad tiene que abrir los ojos, más aún cuando se está maniatando al periodismo que es nuestra garantía de republicanismo y democracia”, mencionó el edil. ¿Sabrá de las paupérrimas condiciones en que trabajan los periodistas en la capital salteña? No dijo ni mu.

Gustavo Farquharson, corte moderno mediante, también se refirió al tema de la “libertad de expresión”: “es muy peligroso y grave como tratan al periodismo”, señaló. El edil rubio dorado además apuntó contra la diputada Orozco al presidir la Comisión de Libertad de expresión: “Estaba paseando por Iruya”, apuntó el concejal que sube los cerros y pide por una escuela de montaña. La misma pregunta ¿Se dignará en algún momento de su mandato indagar sobre las condiciones de los periodistas de la ciudad donde debe conciliar?

Libertubios

Con un look sport- elegante, léase remera negra, cadena de plata y saco gris. Peinado con cresta, el concejal José García habló de los “liberturbios”: “Qué tenes para contar de positivo Liberturbio por la ciudad, provincia, país. Solo lo escuchamos insultar”, señaló el ponedor de apodos. “Están maquillados de honestidad”, apuntó el concejal contra Orozco y compañía.

“Un vocero presidencial que miente”, también señaló. “Si de colores vamos a hablar sepan que los que se visten de morado es la casta más cochina que forma parte de esta provincia”. “Si tienen tanto traste limpio por qué no salen”, manifestó el edil mirando a cámara desde el recinto cómo si se tratara de un sit down de 20 minutos gastados de sesión.

La edil Liliana Del Valle hizo lo propio en vez de dedicar el tiempo de la sesión en hablar de temas pendientes de la ciudad, algo por lo que le pagan ocupó su tiempo en hablar de las políticas nacionales.

Kripper se sinceró

El concejal Guillermo Kripper ocupó su tiempo en lo que debe hacer y es básicamente dedicarse a los problemas de las personas que habitan esta ciudad. Nada más y nada menos. Así que un pulgar para arriba al concejal: “La gente está harta del biribiri, quiere hechos. Basta de biribiri, la gente quiere gestión y hechos palpables”. Escuchen concejales.

Prorrogan la elección del cargo de Defensor del Pueblo

Fue una decisión tomada este martes por la Comisión de concejales para evitar que la selección de postulantes esté marcada por intereses políticos.

“Vamos a elegir al seleccionado después de las elecciones de octubre”, dijo Darío Madile, presidente del Concejo Deliberante.

Además recordó que Martín Del Frari ya oficializó su renuncia a la banca del Concejo y fue aceptada para participar como aspirante al cargo de Defensor del Pueblo de la Ciudad de Salta.

Organizaciones de mujeres y personas LGBTTIQ+ emitieron un comunicado conjunto para rechazar e impugnar públicamente la postulación del exconcejal Martín Del Frari a la Defensoría del Pueblo.

Las organizaciones firmantes, entre las que se encuentran la Multisectorial de Mujeres de Salta y la Asamblea Lesbotransfeminista, argumentan que el exconcejal es un “enemigo de las reivindicaciones feministas” y ha sido denunciado por violencia de género.