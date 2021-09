En una semana de idas, vueltas y declaraciones pirotécnicas, la dirigencia política local tomó partido y se manifestó en relación a la crisis política. Aquí un repaso de los principales conceptos vertidos.

Lo que debió ser un cambio de rumbo en función del mensaje electoral del pasado 12 de septiembre derivó inesperadamente en una crisis política sin precedentes. Mientras las versiones sobre el desencanto del ala cristinista del gobierno corrían por el terreno de la especulación, un audio «filtrado» de la diputada Fernanda Vallejos despejó todo tipo de dudas.

Al parecer hicieron falta dos años de gestión y una paliza electoral para que al menos una parte de la coalición gobernante cayera en cuenta que la gestión de Martín Guzmán va a tono con la del Fondo Monetario Internacional. También que los salarios y jubilaciones cayeron de manera estrepitosa al igual que el empleo formal en relación a 2020.

Para la diputada kirchnerista “el tipo (por Alberto Fernández) está atrincherado, como (Martín) Redrado en el Banco Central, en la Casa Rosada. Y él es un ocupa porque no tiene votos, no tiene legitimidad. No lo quiere nadie”. Y aclara: “Todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en el escritorio con todas las renuncias sobre la mesa, diciéndole a la Argentina que había escuchado el mensaje de las urnas como dijo hipócritamente el domingo. Además de ciego parece que es sordo porque jamás ha escuchado nada de Néstor ni de nadie, no solamente no lo hizo, no lo quiere hacer».

Horas más tarde, una misiva firmada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ratificaría, con verborragia menos explosiva, cada una de las posturas expresadas por Vallejos. Todo el arco político se vio conmocionado por el espectáculo y los dirigentes locales no fueron la excepción.

Sergio Leavy – Senador Nacional En diálogo con Cuarto Poder, Sergio «el oso» Leavy reconoció que la derrota electoral fue «un balde de agua fría para todos los que integramos el Frente de Todos», sin embargo, considera que hay que apostar a la política para salir de la crisis. «Somos una coalición. Hay diferentes criterios de cómo salir de esta situación. Hay que ir viendo qué se puede destrabar para que la economía se movilice», apunto.

En relación a las disputas internas señaló: «Cada vez que perdimos pusimos nuevos ministros y nos relanzamos, eso es lo que hay que hacer. No puede haberse hecho todo lo que se hizo, tendría que haber sido a puertas cerradas. Podemos tener discusiones y diferentes estrategias, pero fue un error que haya renunciado parte del gabinete y no todo. Cada vez que hay una elección o lo pide un gobernador o un intendente, los ministros y secretarios están a disposición, pero eso lo tiene que determinar el jefe, que en este caso es Alberto».

Emiliano Estrada – Candidato A Diputado Nacional El candidato a diputado nacional por el Frente de Todos Emiliano Estrada carga con el mandato de revalidar los resultados obtenidos en las PASO y mantiene un fluido vínculo con el ministro del Interior Wado de Pedro, uno de los que puso su renuncia a disposición del presidente Fernández. «Si recibís un llamado de atención de la sociedad, está perfecto que los ministros pongan su renuncia a disposición», consideró.

En relación a las renuncias masivas, el candidato ungido por La Cámpora en Salta sostuvo: «Son los que más conciencia tienen de lo que pasó. Lo raro es que haya quienes no presentaron la renuncia. Es un gesto para facilitarle las decisiones al presidente. Lo que necesitamos es una mirada distinta de cómo vincularse con ciertos sectores de la sociedad».

Bettina Romero – Intendenta De Salta Fuera de toda implicancia partidaria, pero con la necesidad de preservar el vínculo con Nación, la intendenta capitalina se metió en la polémica. Mientras se inauguraba una plaza de juegos en barrio Costa Azul, fue consultada por la prensa al respecto y señaló: “Creo que acá hay un presidente que es quien está gobernando y los equipos los arman los presidentes, los gobernadores, los intendentes. No hay que llevar alarma a la ciudadanía. El presidente tendrá que reacomodar su equipo para seguir trabajando y que Argentina se ponga de pie y cada uno de nosotros, en los distintos niveles de gobierno, hacer lo mismo y acompañar”

Antonio Marocco – Vicegbernador Entre los más buscados de la semana estuvo el vicegobernador y apoderado del partido PARTE Antonio Marocco. El «gringo» es nada menos que la bisagra entre el albertismo puro y la gestión provincial, y consultado al respecto de la polémica opinó: «El gobierno no ha sabido leer lo que estaba pasando en la sociedad entonces se producen estos resultados. Y con estos resultados, hay que analizar por qué la sociedad tiene esta respuesta y esta expresión en los comicios». Marocco aprovechó también para expedirse sobre las teorías de un supuesto golpe palaciego de la vicepresidenta al primer mandatario: «Las decisiones que toman los políticos tienen que hacerse cargo ellos y las definiciones que tome el presidente serán una decisión de él. No hay ningún golpe en camino ni nada que se parezca».

Tane Da Souza – Candidato A Diputado Nacional (Felicidad) Entre los referentes del kirchnerismo puro se encuentra el delegado del INAES, Tane Da Souza Correa, quien también participará de las generales en noviembre tras haber superado el piso del 1,5% en las PASO. El joven dirigente vaquereño opinó: «Haber hecho públicas las renuncias ayer no fue bueno para fortalecer un gobierno sino todo lo contrario. En esta situación es muy importante cuidar la institucionalidad y fortalecer la investidura presidencial que es el mandato de las urnas 2019».

Jorge Guaymás – Sec. Gral. CGT

El líder camionero y delegado del Ministerio de Trabajo de la Nación se despachó contra los sectores que atentan contra la unidad en el Frente de Todos. Puntualmente señaló a La Cámpora y lamentó una vez más que no se haya logrado una lista única. «Se hablaba de mucha unidad, pero cuando la unidad se tenía que reflejar en votar un proyecto político, caprichosamente parece que lo que menos hacíamos era unirnos. Nos dividíamos por las posiciones personales. Y eso llevó a que pase lo que pasó.

Muchos dirigentes hablan de unidad del Frente de Todos y fíjate cómo se dividió en Salta el Frente de Todos. ¿De qué unidad nos hablan? ¿De la que conviene estar acá o allá para sacar un voto más o un voto menos? Yo me quedé donde estuve y participé y le di legitimidad a las elecciones y se vio qué pasó con La Cámpora, que le levantaron la mano a un candidato y crearon una división que yo no compartí nunca y sigo pensando lo mismo”, destacó.