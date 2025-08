Compre-Salteño, venda-extranjero: Arquitectura de fraude en la Puna minera

Mientras los discursos oficiales celebran la expansión del “boom minero”, en las alturas salteñas se urde una estructura de negocios en la que la Ley de Compre y Contrate Trabajo Salteño es apenas un obstáculo simbólico. Entre UTE’s truchas, proveedores amigos y licitaciones dirigidas, se desplaza a los actores locales de un negocio millonario que se gesta con silencios estratégicos y complicidades activas.

En el año 2010, el Estado salteño promulgó con exaltación la Ley 7645, conocida como el Régimen de Compre y Contrate Trabajo Salteño. La norma fue presentada como una herramienta para garantizar que la riqueza generada por la explotación minera se tradujera en desarrollo local, priorizando a empresas salteñas en las contrataciones de bienes y servicios. En términos formales, la ley sigue vigente. Pero en los hechos, está siendo desmantelada pieza por pieza, con una ingeniería jurídica y política que no deja huellas, pero sí damnificados.

La letra de la ley es clara: establece que el 70% de las contrataciones deben ser con proveedores locales. Define qué se entiende por “bien local” y por “oferente local”, establece registros y crea mecanismos de fiscalización. Pero en el desierto no hay leyes que resistan la voluntad de las multinacionales. En la Puna salteña, donde los minerales parecen brotar como agua de un oasis en tiempos de sed energética, las grandes compañías han encontrado maneras sutiles y eficaces de sortear estas exigencias. No lo hacen solas: cuentan con el guiño, la omisión o la complicidad directa de funcionarios provinciales y referentes del propio empresariado local.

Las UTE de la trampa

La maniobra principal se ha sofisticado con el tiempo: se crean Uniones Transitorias de Empresas (UTE) entre compañías extranjeras o foráneas y firmas salteñas recién formadas, sin antecedentes, que apenas cumplen con los requisitos mínimos para ser consideradas “locales”. En realidad, las empresas locales funcionan como prestanombres. Una vez constituida la fachada, ingresan al circuito de licitaciones como oferentes salteños, aunque detrás operen gigantes con base en Buenos Aires, Santiago de Chile o incluso Houston.

Un ejemplo emblemático es el de JSC, una UTE formada por Vacazur y Cookings, que opera en el Proyecto Mariana, cerca de Socompa. Formalmente, es una asociación de empresas salteñas. En la práctica, son engranajes de corporaciones transnacionales que utilizan la estructura local para sortear el marco normativo.

Lo mismo ocurre con la reciente conformación de Central Andina, una empresa que apareció en el Boletín Oficial de la Provincia con el objetivo de proveer servicios de alimentación a Mansfield, operadora del Proyecto Lindero. Uno de los socios es Central de Restaurantes SRL, filial de Aramark, una multinacional con sede en Estados Unidos, que busca ampliar su presencia en el país. En Tolar Grande, epicentro de la actividad minera en Salta, la noticia cayó como una bomba: podría significar el desplazamiento de más de cien trabajadores salteños que venían prestando ese servicio. La comunidad ya advirtió que no dejará pasar el atropello.

Normativas a medida y rutas sin líneas

Las estrategias de exclusión no se limitan a la ingeniería legal. También se han detectado mecanismos técnicos que rozan lo ridículo. La empresa Río Tinto, por ejemplo, exige que los camiones que participen en sus licitaciones sean de marcas específicas –Volvo o Scania– y cuenten con sensores capaces de leer líneas en la ruta. El requisito está basado en una normativa australiana que simplemente no puede aplicarse en la Puna salteña, donde las rutas no sólo no están demarcadas: muchas ni siquiera están señalizadas. El efecto, buscado o no, es dejar afuera a proveedores locales con vehículos en buen estado, pero sin los gadgets exigidos por Río Tinto. Se privilegia la forma por encima de la función.

Cámaras empresarias: custodios del privilegio

En este esquema, la Cámara de Proveedores Mineros de Salta (CAPEMISA) debería actuar como defensora del empresariado local. Pero, según denuncian desde adentro, la nueva comisión directiva asumida hace un año ha optado por el silencio cómplice. “Muchos de los que la integran usan la cámara para posicionar sus propias empresas. No hay una representación real del conjunto, ni un compromiso con el compre local”, confió a este medio un empresario salteño que pidió reserva.

Ese silencio es funcional a un esquema de negocios en el que las oportunidades se reparten entre pocos. El caso de Grupo Vacazur Hermanos (GVH) es paradigmático. Fundada por un empresario kolla que pasó de ser vendedor ambulante a manejar una flota de más de 80 vehículos, la empresa se ha convertido en una de las principales beneficiarias del modelo. Su crecimiento meteórico está directamente relacionado con sus vínculos con multinacionales y su rol de puerta de entrada a firmas externas.

El transporte y la construcción: territorios ocupados

Otros sectores, como el transporte y la construcción, también muestran señales de concentración alarmante. Tradelog S.A., una empresa con base en Buenos Aires, acaparó el transporte de toda la operación de Río Tinto. No se trata de una licitación pública: la minera tiene la potestad de elegir proveedor, pero el Estado provincial –a través de la Secretaría de Minería– debería fiscalizar que se cumpla el régimen de compre local. Esa fiscalización no ocurre.

En el rubro construcción, la empresa Saltapor se ha convertido en un actor omnipresente. Levantó todo el campamento de Río Tinto y se adjudicó obras millonarias, muchas de ellas sin que se sepa con claridad cuál fue el proceso de selección. La opacidad es la norma, no la excepción.

El juego de la simulación

La paradoja es total: las mineras sacan licitaciones “privadas”, como si fueran actores independientes, pero el Estado provincial las obliga a cumplir con la Ley 7645. Para garantizar ese cumplimiento, las empresas deberían presentar sus balances completos y detallar qué porcentaje de sus contrataciones corresponde a proveedores salteños. Esa rendición de cuentas rara vez ocurre. En cambio, se implementan mecanismos de simulación: se invita “a dedo” a oferentes supuestamente locales, y se genera una ilusión de cumplimiento legal que apenas resiste el menor análisis.

En este contexto, el malestar entre los empresarios que han sido desplazados o marginados comienza a tomar temperatura. Algunos ya anticipan que se conocerán nombres pesados, tanto del sector privado como del Estado, involucrados en el armado de este sistema.

Lo que se viene

El avance de grandes proyectos como Taca Taca, Los Azules, Mariana o la segunda etapa de Lindero promete inyectar millones de dólares a la economía provincial. Pero si el Estado no recupera capacidad de control, y si el empresariado local no deja de prestarse al juego de la concentración, el sueño del desarrollo salteño quedará reducido a una postal promocional.

No se trata de un conflicto técnico ni de un error de implementación. Es un modelo de acumulación que se profundiza con cada nuevo proyecto, con cada nueva licitación, con cada nueva asociación ficticia. Y mientras se multiplican las inauguraciones, los cortes de cinta y las fotos oficiales, la verdadera política minera de Salta se cocina en el desierto, con reglas que nadie fiscaliza y un festín que pocos comparten.

El artículo queda a la espera del estallido que los empresarios desplazados anticipan. Si efectivamente “se destapa la olla”, la minería salteña podría enfrentar su primer gran escándalo de corrupción estructural. Hasta entonces, el litio seguirá fluyendo. Y con él, la riqueza que se esfuma.