La historia de una financiera que mutó en desarrolladora inmobiliaria para camuflar una arquitectura de lavado de dinero con conexiones que alcanzan a Suiza, Luxemburgo, las Islas Caimán, Uruguay y México. Una mamushka de empresas, cheques sin fondos y pasivos dudosos que amenaza con escalar a uno de los mayores escándalos financieros del norte argentino.

A dos semanas de haber publicado una primera investigación bajo el título “Plata Dulce”, Cuarto Poder accedió a nueva documentación que refuerza las sospechas de que la firma salteña Compañía Privada Desarrollos e Inversiones S.A. —última mutación de un entramado de entidades financieras lideradas por la familia Ibarra— no es apenas una estafa local a gran escala. Se trata, más bien, de un eslabón de una maquinaria diseñada para el lavado de dinero internacional. Las conexiones con bancos en paraísos fiscales, la circulación opaca de fondos a través de estructuras paralelas y los antecedentes penales de sus socios delinean un cuadro de altísima gravedad institucional.

En el corazón de este dispositivo se encuentra Arpenta S.A., una firma creada en 2004 por Aldo Ducler, Miguel Eduardo Iribarne y Héctor Scassera, herederos de la cuestionada Mercado Abierto S.A.. Aquella financiera, según el propio hijo del fallecido Ducler, habría administrado durante los años noventa los célebres fondos de Santa Cruz —cerca de 530 millones de dólares— que terminaron depositados en el Credit Suisse de Suiza tras pasar por Luxemburgo y las Islas Caimán.

Los ecos de esa operatoria siguen resonando, y hoy toman forma concreta en los pasillos judiciales de Salta.

Los fondos de Santa Cruz, el Credit Suisse y el nexo con los Eskenazi

El documento presentado recientemente ante la Justicia Federal salteña expone un dato inquietante: el dinero de Santa Cruz fue utilizado para sanear el Banco de la provincia y luego sirvió como respaldo para la compra del 15% de YPF por parte del grupo Eskenazi. ¿El intermediario financiero? Mercado Abierto, la misma estructura madre de Arpenta.

Según declaraciones del hijo de Ducler, el 60% del dinero que los Eskenazi utilizaron para esa operación provino del Credit Suisse, el mismo banco donde se concentraron los fondos provinciales. Una coincidencia demasiado precisa para pasar inadvertida.

Ese antecedente no sólo vincula a Arpenta con maniobras de triangulación financiera internacional, sino que abre la posibilidad de que las operaciones inmobiliarias en Salta hayan servido como mecanismos de reciclaje de activos provenientes de esos flujos opacos.

Cuentas en el exterior, fideicomisos y viajes a México

El informe de investigación del expediente concursal de la firma salteña reveló que María Mercedes Ibarra, actual presidenta de la firma quebrada, posee inmuebles en Buenos Aires y Punta del Este, además de haber realizado recientemente un viaje a México, el mismo país que aparece mencionado en la historia de Aldo Ducler como origen de capitales del cartel de Juárez.

En paralelo, se detectaron cuentas bancarias en el exterior abiertas por Arpenta bajo la cobertura de empresas cerealeras, una maniobra clásica en los circuitos de lavado para simular operaciones comerciales legítimas. Tal como surge del informe de AFIP incorporado al incidente de investigación (Expte Nº INC–٧٨١٠١١/٤٢), estas cuentas fueron abiertas para desviar fondos antes de que la empresa se declarara en concurso en ٢٠٢٢ y en quiebra en ٢٠٢٥.

El mismo expediente judicial alude a la existencia de una sociedad espejo en Uruguay, bajo el nombre Compañía Privada de Finanzas y Mandatos S.A., lo que refuerza el esquema offshore diseñado para operar al margen del sistema financiero formal argentino.

Acreedores internacionales y la admisión del “negocio único”

Los legajos 55 y 13 del proceso concursal dan cuenta de la presentación de acreedores con títulos en dólares, acciones de bolsa y valores negociables custodiados por Arpenta Sociedad de Bolsa S.A., una firma que jamás fue reconocida como parte de la concursada, aunque aparece de manera explícita en los documentos analizados por el síndico.

Uno de los acreedores, Gustavo Federico Loutayf, presentó un “Saldo de Cuenta” con el membrete “ARPENTA – CIA FINANCIERA”, mientras que Margarita Gómez y Ariel Cohen acompañaron documentos en los que constan inversiones gestionadas directamente a través de Arpenta, con valores negociables emitidos por entidades como Grupo Galicia y Petrobras.

Lo más revelador, sin embargo, fue la admisión expresa de María Mercedes Ibarra en audiencia judicial: “Es todo un solo negocio”. Con esa frase, confirmó lo que durante años se negó en tribunales: que Compañía Privada, Cofin S.A., Arpenta y Mercado Abierto conformaban una única estructura dedicada a captar fondos del público y desviarlos a canales opacos, sin rendir cuentas ni registrar utilidades.

De los narcos tucumanos al GAFI: los vínculos que escalan

La figura de Jorge Rigourd, socio de Arpenta y Cofin, multiplica los flancos de la investigación. No sólo fue condenado por delitos contra el orden económico y financiero en Tucumán, sino que también aparece mencionado como financista de la organización narco “Los Ale”, según un fallo de la Cámara de Casación Penal del 2021.

Ese mismo fallo cita a Arpenta como entidad financiera utilizada por la banda para canalizar fondos. La conexión entre el financiamiento ilegal y la estructura financiera salteña trasciende el plano provincial y se adentra en una red de criminalidad económica con ramificaciones en varias jurisdicciones federales, lo que justificaría, según fuentes judiciales, la intervención de organismos como la UIF, la PROCELAC y eventualmente el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional).

“Mamushka” corporativa y contabilidad creativa

El modus operandi revelado por la documentación disponible repite el esquema de la “mamushka corporativa”: cambio de nombres, alteración del objeto social, ocultamiento de pasivos y separación formal entre entidades que en los hechos actúan como una unidad de negocios.

Las actas de asamblea de Arpenta demuestran que durante más de una década reportaron pérdidas o utilidades mínimas, a pesar de haber ejecutado obras de altísima gama en Salta, como los edificios de calle Leguizamón, el country “La Montaña” en San Lorenzo y desarrollos no declarados como el teatro El Huerto o canchas deportivas privadas. La explicación, a falta de balance coherente, solo puede ser una: simulación contable para eludir impuestos y ocultar el origen del dinero invertido.

La información del BCRA es elocuente: más de 2.700 cheques rechazados a nombre de la firma concursada; mientras que María Mercedes Ibarra registra 766 cheques sin fondos por casi 100 millones de pesos. Su socia, Fernanda Guardiero, vicepresidenta de la firma, acumula 882 cheques rechazados.

El derrumbe del castillo de naipes

Para quienes ingresaron confiados con sus ahorros en la cartera de inversiones de Arpenta, la caída de la estructura representó mucho más que una pérdida económica: significó el quiebre de la confianza en las instituciones del Estado que debieron prevenir, controlar y sancionar. Porque nada de esto fue súbito ni accidental.

El pedido de concurso fue apenas una maniobra anticipada. Los abogados de la firma llamaron uno por uno a los inversores para inducirlos a firmar contratos de “negocios en participación”, bajo la amenaza de no poder recuperar su dinero. Luego, en sede judicial, esos contratos fueron usados para impugnar sus propios créditos y vaciar el pasivo verificado.

Pero el diseño no fue perfecto. Como reconocen en el expediente judicial, la propia firma presentó acreedores vinculados directamente con Arpenta en su lista de pasivo, dejando en evidencia que todas las entidades pertenecen al mismo grupo económico. Una prueba que, lejos de disiparse, podría transformarse en la clave para investigar delitos transnacionales.

¿Y ahora qué?

Con la quiebra ya decretada, las piezas del rompecabezas comienzan a ensamblarse. La justicia salteña mantiene abierto un incidente de investigación patrimonial, mientras que avanza una causa penal por estafa ante la fiscalía UNICROH. A nivel federal, la denuncia presentada pide que se investigue a fondo la conexión entre Arpenta y los flujos internacionales de dinero, especialmente a través de sus vínculos con MAE S.A., el Credit Suisse y su sucursal uruguaya.

El caso ya no es solamente de interés local. El uso sistemático de empresas pantalla, la estructura mamushka, la ausencia de rendiciones fiscales, el antecedente de fondos provinciales desviados al exterior y la posible participación de organizaciones criminales hacen de esta causa una bomba de tiempo judicial, financiera y política.

Porque detrás del discurso de la empresaria multitasking, del relato de la maternidad y el squash como metáfora de liderazgo, se oculta una de las estructuras de lavado de dinero más longevas y sofisticadas del norte argentino.

¿El final? Apenas comienza.