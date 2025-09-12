El Tribunal está integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano y según lo fijado, el debate se extenderá hasta fines de octubre próximo. Por el Ministerio Público intervendrá la Unidad Fiscal conformada al efecto e integrada por los fiscales Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores.

En la causa están imputados Adrián Guillermo Saavedra, Carlos Damián Saavedra y Javier Nicolás Saavedra por el delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas, femicidio en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.

En una causa acumulada, Javier Nicolás Saavedra está acusado por el delito de tentativa de homicidio calificado en perjuicio de Ariel Mariano Guantay.

El hecho que se juzga en esta instancia ocurrió el 27 de enero de 2017 en barrio San Nicolás de la localidad de Vaqueros.