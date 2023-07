Gonzalo Abán, trabajador despedido de la planta de Coca Cola, informó que la empresa decidió no presentarse a la audiencia por su situación.

Abán remarcó que su despido fue de forma discriminatoria, por ser vocero de la huelga por reclamo salarial llevada a cabo en abril de este año y también por ser un referente de la oposición a la conducción del Sindicato Unidos de Trabajadores de la Industria Gaseosa (SUTIAGA).

El 18 de julio, estaba convocada para las 16.30 horas una audiencia en el Ministerio de Trabajo, dónde la empresa debía reunirse con la conducción del Sindicato para tratar el despido.

Sin embargo, la empresa “sigue dilatando mi situación” y solicitó aplazar la audiencia hasta el 27 de julio.

“Yo sigo peleando por mi reincorporación a la empresa. La empresa solicitó una nueva audiencia para fin de mes. Me depositó una plata a mi cuenta que yo no lo sé, la rechazo, yo no firmé nada y no lo reconozco como indemnización porque lo que me están haciendo persecución gremial”, afirmó Abán en un video que publicó en redes sociales.