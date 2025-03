Cnel May Martín Güemes: La Política Internacional del Pacífico

Martín Miguel Güemes Arruabarrena

Con Bernardo Frías a principios del Siglo XX, Atilio Cornejo a mediados de la década de 1940, y Luis Güemes Ramos Mexía a fines de 1970, la historiografía salteña reinstala a Martín Güemes como parte fundamental del plan Sanmartiniano de liberación continental. En resumidas cuentas, la visión suramericana es esencial, para entender lo sucedido entre 1820, 1821 y 1822. El Pacifico es la llave de bóveda de la historia regional. De nuestra Salta, como eje geopolítico del Noroeste. En su discurso de presentación como Académico correspondiente por Salta, en la Academia Nacional de la Historia, titulado: “Personalidad y Misión Histórica de Salta” el Dr. Atilio Cornejo afirma: “(…) La ubicación geográfica determina funciones históricas en los pueblos. No es el azar tampoco el origen de sus fundaciones, ni el capricho de sus fundadores. Por ello, Salta fue algo más que la obra del Licenciado Hernando de Lerma el 16 de Abril de 1582, pues el docto y audaz conquistador cumplió un plan ya trazado por el Virrey del Perú don Francisco de Toledo en la América española y en lo que más adelante se llamaría el Virreinato del Río de la Plata. Salta, no se fundó, en consecuencia, como frontera, sino como centro, no como extremidad, sino como corazón. En Salta, se abrazaban las sendas y caminos que llevaban hacia el Perú y el Alto-Perú, hacia Chile, hacia el Chaco y el Paraguay, y hacia Cuyo y el Río de la Plata.” (Boletín de la Academia Nacional de la Historia, volumen XXIX).

Nuestra posición histórica, sustentada en los estudios de los autores citados y sus seguidores, (Lic. Luis Oscar Colmenares e integrantes de la Academia del Instituto Güemesiano de Salta), es la siguiente: el Cnel. May (General) Martín Miguel de Güemes, ciudadano y militar del nuevo Estado Suramericano (organización institucional nacida el ٩.٧.l٨l٦ en el Congreso de Tucumán), constituido sobre la nación preexistente (el Virreinato del Río de la Plata) y el federalismo regional (la Intendencia de Salta del Tucumán), es parte de una concepción política-institucional que ha sido soslayada y minimizada por la historiografía del Río de la Plata. Pertenece–Güemes – por la ubicación de su provincia, por la capacidad demostrada, y la experiencia adquirida, al Estado Mayor Independentista que constituyeron: San Martín, y Bolívar, en procura de construir los Estados Unidos del Sur. Su accionar fue minimizado en el plano militar (el guerrillero genial), tergiversado en el político–social (el caudillo gaucho) y coartado de su ámbito geográfico de proyección continental (el defensor de la frontera norte). La leyenda del señor gaucho esconde la realidad: Martín Güemes es un criollo, un militar de carrera, conductor de la tierra en armas organizada en milicias gauchas (se basó para su estructura militar en el “reglamento para las milicias disciplinadas de infantería y caballería del Virreinato de Bs. As.” impuesto por Sobremonte en l80l). Un integrador regional, que procuró la libertad e independencia de la Argentina y del Alto Perú (actual Bolivia ), que protegió desde 1816, a pedido de sus habitantes, el actual norte de Chile. Territorio que pertenecía a la Intendencia de Potosí. Litoral marítimo perdido por Bolivia, en la guerra del Pacífico (1879).”.

El Gobernador Autónomo de Salta (1815 /1821), y el Puerto de Cobija, en el Pacífico

El Licenciado Luis Oscar Colmenares, estudió sistemáticamente esta incorporación espontánea de Atacama a la Intendencia de Salta. Es nuestro guía fundamental en este aspecto de nuestra exposición. Su folleto: “La Argentina tuvo por límite el océano Pacífico (1816–1825)” (Separata del Nº 48 de la Revista Historia–Bs. As. 1967), su discurso de incorporación a la Academia Nacional de la Historia (Sesión pública Nº 1006 de 12 de Julio de 1977): “Los dos puertos históricos de la Mediterránea Salta” (Del Boletín de la Academia Nacional de la Historia, Volumen L, Bs. As. 1977), y su Libro: “Martín Güemes. El héroe mártir”, capítulo primero: Güemes a cargo de la defensa de las provincias, punto III: Atacama se desprende de Potosí y se incorpora a Salta; son la base y punto de partida de este artículo. Los documentos que cita el Lic. Colmenares se encuentran en la obra: “Güemes Documentado”, tomo X, y en el archivo histórico de Salta. Por su importancia esclarecedora, efectúo la siguiente cita: “(…) La espontánea incorporación de Atacama fue aceptada por la Intendencia de Salta. Las autoridades de aquel Partido quedaron subordinadas a las de Salta desde 1816, no quedando la decisión de los atacameños como un mero pronunciamiento teórico sino como una real y concreta incorporación.”. Sobre este punto, Colmenares expresa: “(…) No hemos encontrado documentación escrita relacionada directamente con la incorporación de Atacama a Salta pero como podrá observarse en las páginas siguientes, cuántos se refieren al tema coinciden en que tal incorporación tuvo lugar en 1816 y en que Salta ejerció desde ese año actos de gobierno.” Continúa el Lic. Colmenares, fundamentado así: “(…) De esta efectiva dependencia de Atacama hay constancia en el Archivo Histórico de Salta. En el Libro Mayor del año 1820 figura el siguiente ingreso con fecha 8 de Diciembre: (…) $ 382,30 donados por los mercaderes de la Subdelegación de Atacama en oro, pasta y dinero que ha entregado en esta Tesorería D. Eusebio Mollinedo para auxilio de la próxima Expedición al Alto Perú mandada por su General en Jefe el Sr. D. Martín Güemes” (Archivo Histórico de Salta, Libro Mayor de la Tesorería de Salta, Año 1820, Folio 41 vta.). Podemos entonces, afirmar:

El ingreso de esta contribución, es posterior a la designación de Güemes como Gral. en Jefe del Ejército de Observación sobre el Perú en el Acta de Rancagua, por reconocimiento de los Jefes y Oficiales del Ejército de los Andes, y del Gral. San Martín. Nos encontramos en los últimos meses del año 1820.

Las disposiciones de Güemes como Jefe del Ejército de Observación, y sus oficios como tal, abarcaban Atacama. Este punto, se correlaciona con tal ingreso a la Tesorería de Salta, Gobernada por Güemes.

La región de Atacama, contribuye sustancialmente a la causa de la Libertad Continental, al igual que la Intendencia de Salta.

El conocimiento sobre el protectorado jurisdiccional que ejerció Güemes sobre el territorio de Atacama, perteneciente a la Intendencia de Potosí, a los fines de preservar la independencia de esa región, es un aporte salteño, en encontrar soluciones, a la legítima reivindicación territorial de Bolivia sobre su litoral marítimo, ocupado por Chile.

Don Juan Manuel de los Ríos, Director del Archivo Histórico de Salta, publicó un ensayo fundamental: “El Noroeste Argentino en la Política internacional” (Separata de la Revista del “Instituto de Humanidades de Salta”, nº 11 y 12, 1951). En él, el ilustre académico güemesiano, escribe:“(…) Podemos afirmar que desde 1816, en que nuestro país adquirió personería internacional, sólo hemos venido elaborando, aunque con alternativas, lo que se conoce por política internacional rioplatense, o sea la que configura el interés del estuario del Río de la Plata y sus afluentes. Sin embargo, en el contrafrente de esa política hay otra que los argentinos hemos pospuesto, no obstante afectar directamente a una vasta extensión de la República. Me refiero a la política argentina que voy a llamar del Pacífico”. Concluye: (…) No podemos hablar de ninguna política internacional, como casi de ninguna cosa importante, sin hacerlo esencialmente desde el punto de vista histórico. La historia es una especie de varita mágica que ilumina el escenario. Solo ella, pero por el camino de la verdad y no el de la falsificación de los hechos, nos conducirá a un destino superior, en el concierto de las naciones del mundo”. En un mundo en cambio, tumultuoso e incierto, nuestra política internacional es fundamental, para sostener una auténtica política nacional.