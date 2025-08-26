Este viernes 29 de agosto en el Centro Samsi una clase de Chi Kung a las 19 hs.

El costo será de $10.000

____

«Las suaves torsiones de la columna, en Tai Chi y en diferentes ejercicios de Chi Kung (…) comprimen y liberan alternativamente los ganglios del sistema nervioso simpático, situados dorsalmente a los lados del raquis, a los lados de las vértebras. Esto reajusta el funcionamiento del sistema nervioso y abre los bloqueos energéticos.

Los engarces entre vértebra y vértebra de los nervios simpáticos, junto con sus ganglios, coinciden con los puntos Shu de la Medicina China, que rigen las doce funciones principales. Situados sobre la rama interna del meridiano de vejiga, estos puntos son objeto de masajes específicos, tanto en Tui Na chino como en Shiatzu japonés, por reflejarse en ellos la totalidad de los órganos del cuerpo.

Las torsiones y ondulaciones de la columna, de la cabeza al sacro, tienen efectos energéticos sutiles que actúan sobre la médula espinal, los puntos Shu y los ganglios simpáticos, el sacro, el bulbo raquídeo y el cerebro. La energía vital (Jing Qi) y el Yang de los riñones, penetran así en los principales centros energéticos.»

Fragmento de MENTE DE AGUA, MENTE DE FUEGO.

_____

Para consultas pueden comunicarse al 3874428170.

Saludos en Yoga 🙏🕉️