En el juicio se encuentran imputados 5 policías y un civil por la muerte del joven padre Cristian Gallardo en Barrio Finca Independencia ocurrido en 2019. Antes de los alegatos, uno de los policías decidió declarar. Por Andrea Sztychmasjter

“Todos contra Cristian” fueron las declaraciones de una de las testigos que declaró la semana pasada. Lorena Chocobar conocía de chica a Cristian y ese día antes de su muerte lo había cruzado afuera de su casa, según dijo el joven la había invitado al baile. La mujer relató que a eso de las 6.15hs escuchó ruidos y vio que afuera de su casa se encontraban efectivos policiales sosteniendo a Cristian Gallardo: “Me daba impresión como lo tenían. Le pegaban con un palo, puños y patadas. Lo alzaron y lo tiraron para arriba de la camioneta. Cerraron la puerta y lo golpeaban”, declaró.

La mujer relató que lo conocía de chiquito, pero su mamá le pidió que no se meta ante la violencia policial que estaba viendo en ese momento. Una vez arriba de la camioneta la mujer escuchó fuertes gritos: “se sentían los gritos y después no se sentían más”, ilustró.

Otros de los testigos fue un hombre que habita la casa donde la madrugada del 2019 Gallardo fue golpeado y detenido por personal policial. Según el testimonio que brindó la semana pasada, el hombre que fue detenido irregularmente un día antes de presentarse como testigo, señaló que la Policía constantemente amedrenta a los chicos de la zona de Finca Independencia.

Declaró que ese día él se aprestaba a bañarse para dirigirse a su trabajo y vio que policías habían roto la puerta de su vivienda y entraron al lugar, seguidamente vio como lo tenían agarrado a Cristian. Mientras él y su hermana le preguntaban por qué habían entrado de esa manera a su casa vio como lo golpeaban para lograr detenerlo.

La audiencia de debate se desarrolla con tribunal colegiado integrado por los jueces Roberto Faustino Lezcano (presidente), Maximiliano Troyano y Norma Beatriz Vera (vocales). Por el Ministerio Público interviene el fiscal Leandro Flores. La defensa de los acusados está en manos de Marcelo Arancibia (Llaves y Moya) y Ariel Vázquez (Olea, López, Ozuna).

Dejar morir

Concluidos los testimonios, mañana se realizarán los alegatos, antes de que eso ocurra, el sargento Ricardo Ezequiel López, decidió declarar y hablar en nombre de todos los policías imputados:

Según su declaración ese día a la madrugada se encontraron con el supuesto danmificado Ángel Ismael Lozano, imputado por falso testimonio en concurso ideal con encubrimiento por la Fiscalía, según las declaraciones de López, el joven se encontraba llorando y les dijo que cuatro masculinos le habían robado el celular y la mochila atacándolo con un cuchillo. López aseguró que le dijo que se calme que iban a ir a dar unas vueltas en el móvil para ver si los encontraban cuando al dar la vuelta divisa que en una vereda estaban Cristian Gallardo, a quien aseguró no conocía junto a otros tres jóvenes quienes tenían una mochila negra.

“El móvil acelera, los masculinos se van al lugar conocido como casa de los Guzman (lugar donde detienen a Gallardo) ingresan. Bajo y salgo a las corridas la puerta estaba entreabierta, en ese momento hago dos pasos adentro de la casa y veo una femenina y me freno y el cabo Osuna atrás mío. Ella me hace con la mano pase, pase, pase. Ingrese al fondo y en la pileta estaba Gallardo. Quédate quieto, le digo y él me dice yo no fui. Cuando voy a querer agarrarlo me da dos golpes de puño y para no caer me agarro de la pared. El me pega, una patada y yo lo empujo hacia atrás. Le digo acompáñame un ratito. Veo que saca algo y siento que cae algo al costado de él. Siento que él tenía algo una cosa dura, ahí se me viene a la mente el cuchillo. En la cocina él quiere agarrar la heladera. Era tanta la fuerza que tenia que no lo podía dominar. Le digo al sargento ayudante Olea que ingresen. Había soltado un celular”, declaró el sargento.

Según el testimonio policial Gallardo junto a otros tres jóvenes esa madrugada habían robado un celular a punta de cuchillo. Ellos en nombre de la ley, entraron a un domicilio, sin orden judicial y decidieron entre tres detenerlo. Ante su resistencia tuvieron que golpearlo y tirarlo al piso. Varios testigos de esa fatídica madrugada declararon escuchar gritos desgarradores de pedido de auxilio, golpes dentro de la cúpula de la camioneta policial y después un silencio. Según el sargento Gallardo llegó con vida a la comisaria y se ahogó con la coca antes de que llegara la ambulancia. Antes de eso según indicó sí le realizó maniobras de reanimación, algo que el propio enfermero negó.

El sargento López contó su versión de los hechos con un relato pormenorizado de lo que ocurrió la madrugada que el joven padre de dos hijos Cristian Gallardo perdiera la vida. Realizó gestos, se paró de su silla e imitó ruidos y palabras que Cristian habría realizado ese día al ser detenido y golpeado. En medio de su relato, la mamá de Cristian presente en la sala salió, según manifestó después al ser consultada, salió porque no podía seguir escuchando cómo el relato del sargento responsabilizaba a Cristian de su propia muerte, sin asumir ninguna responsabilidad como funcionario público por sus hechos.

Ampliación fiscal

El fiscal penal 1 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Leandro Flores, decidió ampliar la imputación contra el policía Elio Maximiliano Moya por falsedad ideológica, en el abuso de sus acciones. Además pese sobre el policía la calificación de encubrimiento agravado.

Otras testimoniales

La primera en declarar fue la oficial principal de la comisaria 10, Leticia Sanchez, encargada de tomar la denuncia el 26 de agosto de 2019 del único civil imputado en la causa, Angel Ismael Gonzalez. Según la testigo cerca de las 7 hs le tomó la denuncia al hombre quien denunció haber sufrido el robo de su celular. Ante la consulta de la Fiscalía la policía declaró que posteriormente volvió a convocar al hombre a pedido del comisario mayor de apellido Torres para que realice una ampliación de la denuncia.

Ante la consulta de la querella la policía aseguró que en ningún caso un comisario haga de sumariante, cuestión que sí sucedió ese día al volver a convocar al supuesto danmificado del robo del celular. La policía aseguró que el comisario Torres le dijo que la denuncia estaba incompleta y que debía volver a convocar al imputado Lozano para que complete datos.

El segundo de los testigos Rubén Rodríguez oficial mayor, testigo de la defensa declaró que dio la orden para que un móvil de la dependencia vaya al lugar donde Cristian Gallardo fue detenido y golpeado.

Posteriormente declaró que el joven fue llevado a la dependencia de la base operativa de Barrio Democracia, “lamentablemente falleció en el lugar”, describió.

El hombre era Jefe de tercio del turno entrante al comenzar su horario laboral a las 6.30 hs de la mañana, testificó: “Nos damos con la novedad que había problemas en Finca Independencia, se comisionó móvil para ver que sucedía. Yo me voy a hacer los papeles que se hacen todos los días para informar a superiores junto a oficial Moya”, declaró.

“Decían que había móvil del 911 operando en el lugar. No sabíamos exactamente el domicilio. Me informaron que habían traído un demorado” Declaró que el Sargento López fue quien le mostró un cuchillo, grande con mango blanco, que le habian secuestrado el cuchillo. “En ese momento vi que personal del 911 le estaba haciendo reanimación que estaba descompuesto. Rcp el sargento López. A posterior ingresa ambulancia con personal idóneo para que lo auxilie al demorado”.

“Le sacó las esposas, el acuyico, y le realizó reanimación. Le cede el lugar para que continúe el enfermero. El continúa haciendo. Después nos informa que el masculino había fallecido”.

Las declaraciones del policía sin embargo se contradicen con las declaraciones del enfermero Victor Hugo Pavón del SAMEC, que ofició en el lugar ese día. El profesional señaló que al llegar al lugar vio al joven tendido en el piso, que le llamó la atención el lugar en donde estaba, el fondo de la dependencia, a la intemperie, en el frio de agosto, tendido sobre unas piedras del piso. Que al llegar al lugar había al menos 10 policías alrededor del cuerpo, que preguntó si alguien sabía técnicas de reanimación y no obtuvo respuestas.

También compadeció Ibarra Soledad, suboficial principal quien revistaba en el sector 6a de la subcomisaria de Barrio Democracia y se desempeña como sumariante contravencional. “Llegué antes de las 6 y media y me fui para mi oficina, estuve limpiando, saqué la basura, la quiero ir a dejar al fondo y vi a un policía reanimando a un masculino. Yo lo vi pálido y consulté si ya habían llamado a la ambulancia y me respondieron que sí”, declaró.

Aseguró que después de ver eso: “Me volví, porque jefe Pistan me pidió que ingrese a la oficina porque ya venía la ambulancia y ese procedimiento estaba a cargo de personal de 911. Dijo que no salgamos, como a las 11 de la mañana nos dice que había fallecido”, declaró la policía.

Según manifestó aunque no recuerda quien era el policía vio que un policía se encontraba haciendo RCP a Gallardo mientras éste tendía en el frio piso del fondo de la comisaria: “El masculino (Gallardo) estaba boca arriba, el policía estaba como al costado haciendo RCP” También declaró que vio a los policías, Llaves, Sargento Olea, y el jefe Pistán en el lugar.

También declaró David Esteban Espejo, chofer de la ambulancia del Samec, quien junto al enfermero Pavón se apersonaron al lugar a socorrer al joven Gallardo. “Recibimos un llamado, que nos dirijamos con código amarillo, que había una persona con dificultad respiratoria”. Declaró que antes de llegar recibieron un llamado que tenían que cambiar a código rojo.

“El paciente estaba boca arriba con los brazos tendidos en la dependencia de la comisaria al aire libre”, recordó que el enfermero le indicó qué elementos bajar: cardiodefibilador, bolsa ombú y un tubo de oxígeno.

“Lo voy a explicar con mis palabras. Lo que escuchamos es que al paciente le faltaba el aire”, manifestó el hombre ante la consulta del fiscal qué respuestas les dieron los policías al llegar y preguntar qué había sucedido. “Se escuchaban muchas voces”, mencionó el chofer.

El fiscal le leyó parte de su declaración emitida en sede de fiscalía en noviembre de 2019, había declarado que a la consulta del enfermero si alguno de los policías le habían realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar, ninguno respondió. Por lo que se evidenciaron contradicciones en su testimonio.

También declaró Brian Condorí, agente policía, estudiante de Licenciatura en criminalística, dijo conocer a cuatro policías imputados al momento de su detención y le fueron encomendados análisis de soportes magnéticos de los teléfonos de los policías. “En ese tiempo estaba la unidad de graves atentados 3. Me solicitaron análisis soporte magnético, muestras de los teléfonos”, refirió.

Respecto del policía Llaves, el agente declaró que había dos mensajes, dirigidos al doctor Arancibia diciéndole que le habían secuestrado los teléfonos a sus compañeros, y además 15 audios de los cuales se transcribieron tres de interés. En los audios que fueron transmitidos en la audiencia, el policía relata que habían llevado a cabo un procedimiento en el marco de un supuesto robo y que al dirigirse al lugar entraron a una vivienda para perseguir a los supuestos ladrones. Posteriormente describe que uno de ellos quiso resistirse a ser detenido y murió al ahogarse con hojas de coca. También se detectaron 28 llamadas telefónicas el día del hecho desde las 00: hasta cerca de las 10 de la mañana.