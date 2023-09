La ceremonia se realizó en Tolar Grande y contó con la presencia de intendentes y del Candidato a Diputado Nacional Pablo Outes.

Los pueblos originarios en la región de Tolar Grande celebran la festividad de la Pachamama durante todo el mes de agosto. Tolar Grande cuenta con atractivos turísticos como el Ojo de Mar, el Cono de Arita y los caminos de las Siete Curvas. Actualmente existe una convivencia con las mineras en la zona, con opiniones divididas sobre la explotación minera y la necesidad de encontrar un equilibrio para proteger los recursos naturales y que las empresas aporten a la comunidad.

Sobre la festividad charlamos con Mario Orlando, animador y comunicador de La Puna de los Andes:

¿Desde cuándo se hace el cierre de la Pachamama en Tolar Grande?

“Esta es la vigésima primera edición, o sea que estamos hablando más o menos de 20 años atrás y desde que empezó siempre fue la misma modalidad, siempre cada 31 de agosto se hace la festividad de la Pachamama”

¿Y cómo es más o menos el cronograma de la fiesta?

“Bueno, se inicia con la degustación de comida, la recepción de la gente que viaja a vivir este tipo de eventos, que muchos son turistas, otra gente invitada, prensa, etc, bueno, en sí todo lo que van para ese lugar siempre se arranca a partir del mediodía con la degustación de comida, luego se dirigen hacia el cerro sagrado que queda ahí dentro del pueblo de Tolar Grande y desde allí, bueno, se hace un pequeño acto y se empieza con la ceremonia de comida”

¿Cómo viven los pueblos originarios esta festividad en estos tiempos y en esa ubicación tan especial que es la de Tolar Grande?

“Mirá, el tema del pueblo originario en realidad es en todo el departamento de los Andes. O sea, aquí sobre todo en la parte de San Antonio, Los Cobres y en los pueblitos que están dentro del departamento, se vive todo el año. Perdón, todo agosto se vive la fiesta de la Pachamama. En realidad es una cultura que fue heredada de generación en generación. O sea que es algo que ya es habitual en el mes de agosto para los habitantes de La Puna.

¿Y qué atractivos tiene Tolar Grande que se están explotando turísticamente actualmente?

Para el atractivo, en cuanto a atractivo turístico, Tolar Grande tiene, por ejemplo, el Ojo de Mar, el Cono de Arita, después tiene la parte de los caminos que son las Siete Curvas, tiene un paisaje muy agreste, un paisaje muy particular que vendría a ser como desértico, que es muy atractivo sobre todo para el turismo extranjero, no tanto para el local, pero sí mucho para el extranjero. ¿Y cómo es con la convivencia con las mineras que están actualmente en la zona? Mira, hay tanto pro como contra con eso, porque bueno, obviamente que las comunidades, ellos piden que se haga una explotación minera más, ¿cómo te puedo decir ahora eso? Que no sea tan abrupta, que sea más controlada, sobre todo por la cantidad de químicos que utilizan, los recursos naturales, que en ese lugar, por ejemplo, es poco. El agua es uno de los recursos que escasea en esos lugares porque, como te decía, es zona desértica, pero sí, se trata de convivir porque bueno, se van, se instalan porque tienen una autorización de la provincia y eso, y por allí no les queda otra opción más que llegar a un acuerdo para que ellos puedan tener, en este caso, fuente laboral y otras cosas, ¿no? O sea, para que las empresas también aporten a la comunidad”

La comunidad de Tolar Grande también recibió la visita del Candidato a Diputado Nacional por Unión por la Patria, Pablo Outes, el cual realizó el tradicional homenaje de convite a la Pachamama y remarcó la importancia del respeto a los pueblos originarios y el avance minero en la zona el cual trajo, según su punto de vista, beneficios a la comunidad la cual cuenta con una gran fu

ente de trabajo