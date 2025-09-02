Cinco referentes de la industria compartirán su experiencia en un ciclo virtual y gratuito, orientado a impulsar la participación y el crecimiento del sector.

Durante septiembre y octubre, se llevará a cabo un ciclo de encuentros virtuales gratuitos, en los que desarrolladoras de la industria de los videojuegos compartirán con el público sus experiencias, estrategias, aprendizajes y claves para crecer profesionalmente en un ámbito históricamente masculinizado.

En esta ocasión, la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos (ADVA), Mujeres en Tecnología (MET), Women in Games Argentina y el Gobierno de la Provincia de Salta, a través de la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad, la Secretaría de Cultura y la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, presentan “Encuentros con desarrolladoras”.

La propuesta forma parte de las acciones implementadas a través del programa “Desarrolladoras”, impulsado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura).

Aquellas personas interesadas en participar en los encuentros virtuales gratuitos deberán inscribirse previamente a través del siguiente enlace, llenando el formulario con sus datos personales: https://forms.gle/Eu7uwiVqhgh1vTqMA

En diálogo con Profesional, el referente Tecnológico de Economía del Conocimiento, Andrés Tarifa, detalló que los encuentros tendrán lugar el 4,11,18 y 25 de septiembre, y culminaran el 2 de octubre. “Es una comunidad muy linda, lo van a aprovechar y será increíble”, agregó.

Señaló que hace unos meses hubo una iniciativa similar, la cual fue presencial. “Las invitamos a que se inscriban, es un trabajo entre cultura y la Secretaría de la Mujer”, concluyó.