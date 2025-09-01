El pronóstico extendido para la ciudad de Salta marca una semana marcada por temperaturas frescas y condiciones inestables, especialmente hacia el jueves y viernes, informó el meteorólogo Edgardo Escobar.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este domingo la máxima rondará los 18 °C y la mínima descenderá hasta los 6 °C

El lunes y martes las condiciones comienzan a mejorar: máximas entre 20 °C y 25 °C, y mínimas todavía frías, entre 3 °C y 4 °C.

El miércoles la máxima se mantiene agradable en torno a los 26 °C, con mínimas más suaves, cerca de 10 °C.

A partir del jueves se esperan condiciones inestables: el cielo permanecerá cubierto, con chubascos y lloviznas, y la máxima caerá a alrededor de 15 °C. El viernes continuará frío, con 15 °C como máxima y mínima que podría llegar a los 2 °C.

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional añade que persistirá aire frío, especialmente en la cordillera, con lluvias y nevadas en altura, mientras en los valles y meseta se anticipan condiciones inestables y bajas temperaturas.

Esto eleva la posibilidad de que, hacia el viernes, algunas zonas altas de la ciudad puedan experimentar agua nieve.