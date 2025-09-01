En el proceso en el que tramita el amparo ambiental colectivo caratulado “Franco, Jorgelina del Carmen c/ Agrotecnica Fueguina SACYF; Municipalidad de la Ciudad de Salta; Provincia de Salta – Amparo colectivo” (Expte. Nº 798403/22), en la inspección ocular llevada a cabo en el vertedero de residuos sólidos urbanos (RSU) de la ciudad de Salta el 4 de julio del corriente año, se constató que los recuperadores urbanos se encontraban realizando sus tareas sin los elementos de seguridad y con una proximidad a las máquinas de compactación y cobertura de residuos que evidenciaban riesgo para la salud y la vida de las personas que desempeñan dicha tarea.

En razón de ello, en el mismo acto se requirieron informes al Municipio demandado y, una vez evacuados, se intimó a las demandadas a proveer los elementos de seguridad y a cumplir con las medidas previstas para la operación de la maquinaria en el Módulo IV del relleno.

La inspección ocular se realizó con el objeto de avanzar con la producción de la prueba de consulta científica que se encuentra a cargo de un equipo interdisciplinario de profesionales del CONICET. Las modalidades de esta prueba fueron acordadas por las partes con la intervención del Ministerio Público Fiscal, a través de acuerdos procesales celebrados en el marco de audiencias en las que han participado y colaborado las partes intervinientes, con el fin de consensuar un método idóneo y transparente de obtención de pruebas relevantes para el objeto de la causa.