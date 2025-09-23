China compró diez cargamentos de soja argentina tras la suspensión temporal de retenciones. La medida vuelve más atractivo el grano local frente al estadounidense.

La medida vuelve más competitivo al grano local frente al estadounidense y refuerza el rol de Argentina como proveedor clave en el mercado global.

Las operaciones fueron realizadas por empresas comerciales con sede en China, que se aseguraron buques Panamax de 65.000 toneladas cada uno, con embarques previstos para noviembre. Los contratos se pactaron con una prima superior a los US$2 por bushel respecto a la cotización de noviembre en la Bolsa de Chicago, actualmente en torno a los US$10,05.

La suspensión de retenciones permite a los productores argentinos obtener hasta un 25% más en pesos por cada dólar exportado, lo que potenció la competitividad frente a la soja estadounidense, afectada por aranceles de más del 20% en medio de las tensiones comerciales entre Pekín y Washington.

Se trata de un movimiento inédito: por primera vez desde al menos 1999, China no realizó compras de soja estadounidense al inicio de la temporada de exportación. Según datos del Departamento de Agricultura de EE.UU., hasta el 11 de septiembre no había reservado un solo cargamento, cuando históricamente este período marca el inicio de las compras.

En 2023, Estados Unidos representó el 20% de las importaciones de soja de China, con ventas superiores a los US$12.000 millones. La reciente decisión de Beijing de priorizar a Argentina refuerza el impacto de la política comercial de Milei y marca un cambio en la dinámica global del mercado de granos.