El economista Ariel Bertino brindará en Salta la charla “Claves para entender el mercado de capitales”, destinada a todos los profesionales afiliados a las Cajas previsionales de la provincia.

🗓 Jueves 28 de agosto

⏰ 19.00 h

📍 Caja de Seguridad Social del CPCES – España 1420

Además, se presentará la charla “Conociendo nuestras Cajas”, a cargo de autoridades del Directorio de la Caja de Seguridad Social del CPCES.

👉 Entrada libre y gratuita

ℹ️ Ariel Bertino: Economista, asesor financiero y emprendedor, con más de 15 años de experiencia en el mercado de capitales. Ha liderado proyectos que combinan estrategia económica, inclusión financiera y tecnología de alto impacto.