Después de cientos de estafas, por primera vez se conoce al detalle, la operatoria para sortear la ley por parte de una financiera y constructora que en apariencia es seria, pero con un sinfín de maniobras. Socios ocultos, testaferros de un grupo que sigue operando y que tiene un kilométrico tendal de estafados que soñaron con un futuro mejor.



RODOLFO PALACIOS





Las mamushkas son muñecas tradicionales de Rusia, cuyos orígenes se remontan a fines del siglo XIX. Se trata de una figura hueca que, en su interior, presenta otra muñeca de menor tamaño, que a su vez alberga otra más chica y así sucesivamente.





Es tal vez la metáfora que sirve a la perfección parar ilustrar este caso. Estimado lector, prepárese un cafecito y con paciencia preste atención al entramado armado por los estafadores.





Veamos el inicio de una larga estafa: la primera actividad fue con la firma Arpenta y hubo decenas de ahorristas quedaron en el aire, nadie les devolvió el dinero. Jorge Rigourd eran los socios María Mercedes Ibarra hace una década atrás en Tucumán.





Asimismo, en la vecina provincia de Tucumán, en el año 2014, COFIN S.A. empresa dirigida por Rigourd Jorge realizó la maniobra de vaciamiento de la mencionada firma, y deja el tendal en Tucumán, seca la plaza, así decían por aquellos años los especializados en el tema, no le habrían devuelto el dinero a nadie.





Aquí en Salta, en 2010 constituyen otra sociedad y sus socios son: Ibarra Hugo, con el asentimiento conyugal de la Sra. Margalef y María Mercedes Ibarra, luego el padre les otorga las acciones a los demás hermanos como socios y pasa a ser asesor externo: María Eugenia, María Monserrat, Francisco Javier y Gustavo José. Todos de apellido Ibarra- Margaleff- socios de la empresa ex COFIN S.A, ese mismo año le habrían cambiado el nombre por Compañía Privada Desarrollos e Inversiones S.A. (habría sido para no quedar pegados por el vaciamiento ex profeso en la vecina provincia de la misma empresa) todos los hermanos otorgaron poder a María Mercedes para que disponga de la empresa. Asimismo, sumaron un objeto que es el desarrollo inmobiliario, sin dejar jamás de ser financiera, sin estar autorizados por el BCRA.





El contador Hugo Ibarra también trabajo para el ex banco de préstamos (actual Macro), asimismo fue uno de los socios de la sociedad que construyo el Tipal (sociedad “El Encon”), y trabajo en la Municipalidad de Salta, luego constituyen las sociedades antes mencionadas





Capos para confundir a clientes incautos

Imagínese lector, que por un cheque sin fondos, tenemos varias personas con prisión preventiva, que pasara si alguien debe la no menor suma de tres mil (3000) cheques rechazados en el BCRA, a cualquier hijo de vecino lo meten de las patillas en la celda, pero en este caso no pasa.





Otro tanto sucede con los acuerdos- Los plazos fijos- la entidad oficiaba como tomadora y con el deber de restituir al final, capital más intereses, serian centenares también con particulares presentados en el concurso y en diversos juicios, esta gente que conforma la empresa Compañía Privada ex cofín, opto los desconocer las deudas en juicio, con lo que estarían configurando la estafa en forma lisa y llana.





Al parecer por sus defensas se los puede entender de esta manera. Pero estarían cayendo por el otro lado, en la figura de asociación ilícita y estafa en un número indeterminado de casos, parecido a lo de la financiera de la policía, donde están la jefa y varios del equipo privados de la libertad, pero en este caso, nadie fue privado de su libertad pruebas existe de sobra, son muchos responsables, todo un equipo, son una maquinaria al servicio del vaciamiento del dinero de los clientes.





En principio eran tres socios, Hugo Ibarra (padre), Rigourd Jorge (tucumano) y María Mercedes Ibarra, ella trabajo en Bs. As. en la faz privada ARPENTA y también en lo público fue asesora del Senador y Ex presidente por poco tiempo Federico Pinedo (PRO).





La familia Ibarra y equipo se muestra incólumes ante la cantidad de denuncias que está afrontando con la empresa Compañía Privada, al parecer no es primeriza en estas situaciones, nada nuevo ya fueron parte de otros vaciamientos (ARPENTA- COFIN TUCUMAN), desde 2014. Como quedo dicho, solo en 4 años después iniciaron el proceso de vaciamiento y apertura de nuevas empresas paralelas aquí en Salta.





Que en realidad los responsables serian todos sus integrantes, no solo la Sra. Ibarra M. M., ella es la cabeza visible, pero son responsables el padre, los socios-hermanos y otros, todos tendrían participación activa en el equipo vaciador. El ex marido aportante de capital y principal acreedor actualmente de la empresa- también actual propietario de DEESSA SRL, la empresa que tomo dos emprendimientos de compañía privada y ahora de ULEEM S.R.L. todas dedicadas ahora al rubor desarrollo inmobiliario y financiera





Asimismo el asesor externo-Padre, el equipo de trabajo de la financiera-empleados, la escribana Acosta, que esta desde el inicio, siempre la misma desde su constitución conoce todos los movimientos notariales de la empresa desde sus orígenes, asesores jurídicos externos, asesores contables, no es solo Ibarra María Mercedes, ella no podría jamás hacer semejante trabajo de espuria recaudación billonaria, engaños y posterior vaciamiento sola, cuenta con su equipo y familia, quienes entrevistaban a los clientes, tomaban el dinero, quienes después le decían a la gente que ahora no podían pagar, que vengan la semana que viene.





Especial referencia debemos hacer con el LIC. LEANDRO JAUREGUI (actual accionista de Uleem SRL, junto al ex marido de M. M. Ibarra Diego Gastón Rodríguez, quien también es Dueño de Deessa SRL) no hay plata para devolver a los acreedores, pero ellos los miembros del “equipo” forman empresas nuevas, ojo, no es real la causa de la cesación de pagos denunciada a la justicia por Compañía Privada, la vaciaron al parecer.





El 11 de septiembre de 2022, Cuarto Poder publicaba: Son “Casi 3 mil cheques rechazados y alrededor de 30 palos verdes sin devolver son parte del saldo que dejó la empresa Compañía Privada Desarrollo e Inversiones S.A.”





Llevo su tiempo, pero el 23 de diciembre de 2023 la justicia salteña dio un pasito significativo en el “concurso preventivo” que lleva adelante la empresa y dicto inhibición general de bienes de Ibarra María Mercedes y de la empresa, por lo expresado en el Informe emitido por el Sindico. A fines de mayo de 2022, la titular de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, ordenó tres allanamientos en los que se secuestró dinero en moneda nacional y extranjera; como así también, elementos que podrían ser útiles a la causa. Uno de los domicilios allanados fue la sede de la empresa Compañía Privada en calle Leguizamón al 700. Los otros dos operativos tuvieron lugar en Castellanos y Villa San Lorenzo.





La Fiscal solicitó también a la jueza de Garantías 8va Nominación Claudia Puerta, la aplicación de medidas sustitutivas para la titular de la empresa, la contadora María Mercedes Ibarra. Desde entonces, la presidenta de la compañía tiene la obligación de presentarse ante la UDEC cada 15 días a fin de constatar su domicilio actual. Además, tiene prohibido salir sin autorización del país; todo ello bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia judicial.





Las órdenes de la fiscalía se asientan en una serie de denuncias por parte de acreedores que, de 2018 a la fecha (el mecanismo es similar, y por mucho menos dinero, en el famoso “caso de la financiera de la policía”, están varios de sus integrantes tras las rejas preventivamente los clientes de la financiera de la policía eran policías.



Los clientes de Compañía son Jueces provinciales y federales, de alto rango, miembros del ministerio público fiscal, Banco Macro, Empresas grandes, quizá por ese motivo nadie toco las rejas aun, y no devolvieron nada del dinero, solo plantea evasivas.





Sin embargo fueron los informes del síndico CPN Juan Pablo López López quien brindó los elementos para determinar no solo las distintas medidas en contra de la Sra. María Mercedes Ibarra, sino determinar la condición de los damnificados como acreedores, y no participantes, como quiere la defensa de la Compañía ya que de esa manera, pretende, se hagan cargo de las pérdidas de la empresa.