“Chamano” Cancinos fuera de juego: Lo apartan de auditar a su amiga Vega

El auditor provincial y padre de “Gala” Cancinos pierde el control sobre la auditoría

al municipio de Cerrillos. Sus estrechos lazos con la exintendenta y actual diputada

Yolanda Vega generan sospechas sobre la imparcialidad del control fiscal.

Javier Cancinos, designado auditor provincial tras el hallazgo de los restos de su hija Gala, vivió un ascenso rápido en la política local. Juró como integrante del organismo encargado de fiscalizar las cuentas públicas en agosto de 2021, con un mandato que se extendería hasta 2026. Antes de esa designación había desempeñado funciones en el ENRESP y en distintos cargos municipales del interior de Salta.

Su nombramiento, percibido por muchos como un reconocimiento del gobierno a su tragedia personal, nunca estuvo libre de cuestionamientos. La cercanía de Cancinos con la exintendenta de Cerrillos y actual diputada nacional, Yolanda Vega, fue puesta en evidencia por este semanario en agosto de 2024, generando dudas sobre su imparcialidad al auditar la gestión de la dirigente política.

“El Chamano” y los conflictos de interés

Los vínculos entre Cancinos y Vega no son meramente formales. La elección de la exintendenta como testigo de su casamiento, sumada a movimientos salariales polémicos —como el aumento de sueldo a su esposa a costa de un empleado de la auditoría—, reforzaron la percepción de favoritismo y falta de ética en la gestión de la función pública.

El punto crítico llegó cuando, desde su posición, Cancinos era responsable de auditar a Cerrillos, el municipio dirigido por su íntima amiga. Una ciudad que, bajo la gestión de Vega, quedó marcada por sospechas de corrupción y un estado financiero comprometido, mientras las denuncias de favoritismos y ganancias personales de la exintendenta permanecían bajo el radar.

La resolución: fuera de Cerrillos

La semana pasada, en una reunión de auditores, se resolvió apartar a Javier Cancinos de la fiscalización del municipio de Cerrillos. La decisión apunta a garantizar transparencia en la auditoría y evitar conflictos de interés evidentes. El informe final sobre la gestión de Vega saldrá en los próximos días, y algunos anticipan que podría contener sorpresas que afecten a la diputada nacional.

Mientras tanto, la figura de Cancinos sigue en el ojo público: un hombre marcado por la tragedia familiar, pero que también se vio envuelto en disputas de intereses personales y vínculos políticos que hoy le cuestan la auditoría de un municipio clave.