La doctora Adriana Echazú implementó en el Hospital Del Milagro un consultorio especifico de Chagas crónico para manejo y seguimiento de adultos, con foco en mujeres de edad reproductiva.

Andrea Sztychmasjter

La doctora Adriana Echazú médica del Hospital Del Milagro con especialidad en Clínica Médica, doctora en Parasitología y profesora de la UNSa comentó que más bien el consultorio la encontró a ella ante la gran cantidad de derivaciones de otros profesionales médicos ante pacientes crónicos de Chagas con diversas afectaciones. Pues se sabe que el parásito persiste en el cuerpo durante años y esa persistencia hace que se dañen los órganos del cuerpo. Describió que es una enfermedad que por lo general ocurre durante la infancia y se manifiesta en la edad adulta tardía.

“La guía de hace diez años ya recomendaba el tratamiento en pacientes crónicos que aún no tenían síntomas y sobre todo en mujeres en edad reproductiva, porque de esa forma se obtiene un doble beneficio, se evita que en esa mujer vaya a progresar la enfermedad y a su vez se evita que les transmita a sus hijos en futuros embarazos porque una de las formas de transmisión es de forma congénita”, explicó la doctora y agregó que por su especialidad profesionales le derivaban pacientes para tratamientos “La realidad es que nadie hace tratamiento a pesar que la guía nacional lo establece, es un tratamiento que es gratuito y está en un programa nacional, pero no lo hacen”.

La profesional señaló que ante esta situación consideró la importancia de la puesta en marcha de este consultorio que atiende en horas de la tarde puesto que a la mañana se encuentra en el servicio de Tuberculosis del Hospital. “El consultorio que hago de Chagas es por demanda espontánea. Se dan 12 turnos por día, los martes a la mañana, de 7:00 a 14:00 y luego atiendo por la tarde desde las 14 a las 17. Como para captar esos pacientes que son candidatos a tratamientos oportunos antes que tengan síntomas y que no tienen respuestas del sistema o en algunos casos sin siquiera tener contacto con el sistema de salud”.

El trasfondo político

La doctora declaró que el Chagas entra en una lista de enfermedades tropicales desatendidas u olvidadas, un grupo de enfermedades infecciosas por parásitos, bacterias o virus : “Entran en esta lista porque son enfermedades que afectan a la población más pobre a nivel mundial, de climas tropicales y subtropicales y por lo general no son enfermedades que produzcan gran mortalidad sino que son incapacitantes y debilitantes a largo plazo y eso las hace menos visibles, menos aparatosas y sin embargo afectan a un porcentaje importante de la población y nadie las atiene porque no se las ve, no se las trata y no les interesa a las farmacéuticas y tampoco hay drogas nuevas. Salta tiene de esta lista de enfermedades por lo menos nueve y todas están igualmente desatendidas y son endémicas en la provincia”. Entre ellas podemos encontrar: lepra, dengue, zika, parasitosis intestinal.

La enfermedad

La enfermedad de Chagas o tripanosomiasis americana es una infección parasitaria, endémica de América Latina, causada por el protozoario flagelado Tripanosoma cruzi, transmitida por insectos vectores del género Triatomineos (Triatoma infestans en Argentina y otros países del Cono Sur). Otras formas de transmisión del parásito son: a) vertical transplacentaria durante el embarazo de mujeres con infección crónica; b) transfusión de sangre o trasplante de órganos de un donante infectado; c) accidente de laboratorio y d) transmisión oral por ingesta de alimentos contaminados con heces del vector.

Se estima que actualmente existen alrededor de 6 a 7 millones de personas infectadas por Tripanosoma cruzi a nivel mundial y 10.000 personas mueren anualmente por esta causa⁠⁠. En Argentina viven alrededor de 1,5 millones de enfermos chagásicos, de los cuales más de 300.000 padecen miocardiopatia, lo que la ubica en el primer lugar en el ranking de número de casos de Chagas por país de América Latina, acumulando el 20% de la población chagasica mundial. Más de 200.000 mujeres de edad fértil (de 15 a 44 años) están infectadas por Tripanosoma cruzi y continúan naciendo cerca de 1.500 niños infectados por año, de los cuales 50 % no son diagnosticados.

Constituye un problema de salud pública relevante en Argentina, y en Salta en particular, por varios motivos: 1 ) alta prevalencia; 2) alta mortalidad y morbilidad; 3) afecta a la población más pobre que tiene acceso limitado a los servicios de salud; 4) persistencia de transmisión vectorial en algunas regiones; 5) transmisión vertical vigente y subdiagnosticada; 6) genera gran impacto socio-económico a las familias y 7) provoca gastos para el estado en salud pública y por la discapacidad de los enfermos crónicos sintomáticos.

En ausencia de una vacuna efectiva para la prevención primaria de la infección por Tripanosoma cruzi, y tratándose de una enfermedad zoonotica con un amplio reservorio en la naturaleza, ya que cuenta con innumerables huéspedes mamíferos en entornos silvestres y domésticos, las únicas herramientas disponibles para alcanzar su control (difícilmente su eliminación) son las acciones de vigilancia vectorial y el tratamiento antiparasitario de los pacientes infectados.

El Hospital

El Hospital Señor del Milagro es un hospital de complejidad 3 que asiste a pacientes de Salta Capital y del interior de la provincia con enfermedades infecciosas, principalmente VIH y otras ETS y tuberculosis y a pacientes con patologías clínicas crónicas. Dentro su oferta de consulta ambulatoria cuenta con un Consultorio de la Mujer, atendido por especialistas en Medicina Familiar, donde se realiza acciones preventivas de salud de la mujer y consultas e intervenciones de anticoncepción (colocación de implantes subdermicos, DIU, etc).

El hospital no contaba con un dispositivo que brinde atención dirigida a pacientes con Enfermedad de Chagas a pesar de ser un diagnostico frecuente.

La doctora Echazú manifestó que también se cuenta con un convenio con el Hospital Público Materno Infantil mediante el cual se realizará en el laboratorio de esa institución las determinaciones de Chagas mediante métodos de biología molecular (PCR Real time) a los pacientes que reciban tratamiento.

Sobre turnos

Al ser consultada sobre la entrega de turnos en el Hospital y la gran demanda que existe en los nosocomios públicos la doctora comentó: “El tema de los turnos es complejo porque implica muchos factores. No todos los servicios se manejan igual. El ministerio de salud pide que todos los hospitales otorguen sus turnos por el sistema del 148, pero esos turnos tienen demora de hasta 3 meses. Creo que se puede hablar de una crisis del sistema de salud que viene ya de hace muchos años y va empeorando. Cuándo empezó la pandemia nos preguntábamos que se necesita para saturar nuestro sistema y la respuesta era ‘nada, ya está saturado’. Esta cuestión de la falta de insumos es una constante, sobre todo de medicamentos para pacientes ambulatorios”.

Además, reflejó que es necesario tener en cuenta cuántos profesionales de la salud se jubilaron (o murieron) en los últimos años sin ser reemplazados con nuevos ingresos, cual es el presupuesto de salud, que respuesta da el primer nivel de atención a las consultas de baja complejidad que no deberían llegar a los hospitales, etc.