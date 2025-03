La presidenta del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, criticó con dureza a Javier Milei por lo que definió como una “desconexión emocional” con las tragedias que afectan a la población. En este caso, el cuestionamiento tuvo que ver con la decisión del jefe de Estado de no ir a Bahía Blanca tras el devastador temporal que azotó a la ciudad del sur bonaerense.

“¡Ay, Milei! Te juro que esperé. Pensé… ‘SEGURO QUE ESTE VIAJA A BAHÍA BLANCA, porque lo que pasó es apocalíptico’. Y no… NADA. ¡MADRE DE DIOS! ¡QUÉ DESCONEXIÓN EMOCIONAL TENÉS CON LOS QUE SUFREN!”, posteó la líder del kirchnerismo en sus redes sociales, donde se diferenció con un repaso sus acciones personales frente a tragedias naturales que golpearon a diferentes localidades durante su gestión como presidenta.

En un extenso mensaje, Cristina Kirchner compartió algunos recuerdos de momentos en los que -según relató- estuvo presente en comunidades devastadas,; entre ellos destacó casos como el pueblo de Tartagal, en Salta, tras el alud de barro de 2009; o lo que sucedió en San Pedro (Misiones), luego de un tornado ese mismo año.

La ex mandataria destacó la importancia de la presencia de los líderes políticos en momentos de crisis, tanto para acompañar a las víctimas como para coordinar la ayuda: «No te imaginás lo que significa para la gente que llegue un presidente, o presidenta, cuando sufre una tragedia y muertes provocadas por las fuerzas de la naturaleza».

Visita a Tartagal

“Te lo cuento de primera mano: el 9 de febrero del 2009 UN ALÚD DE BARRO SEPULTÓ, LITERALMENTE, AL PUEBLO DE TARTAGAL. No lo dudé un instante, me fui derecho para Salta y terminé enterrada en el lodo junto al resto de los vecinos”, recordó.

Además rememoró la tragedia que ocurrió el 3 de abril del 2013: “Te puedo contar también cuando fui a La Plata, mi ciudad natal, al día siguiente de las inundaciones que se llevaron las vidas de tantos platenses. NO SABÉS EL ROL QUE CUMPLIÓ EL EJÉRCITO ARGENTINO JUNTO A LOS PIBES DE LA CÁMPORA ORGANIZANDO LA AYUDA A LOS VECINOS DAMNIFICADOS. Todavía me acuerdo cuando, los mismos periodistas que este fin de semana justificaban la presencia en Bahía Blanca de José Luis Espert, tu candidato a diputado nacional para las próximas elecciones en PBA, no paraban de criticar a los chicos porque llevaban pecheras identificatorias de su organización… ¡Dios mío! ¡Cuánta mediocridad y estupidez! Como decía mi abuela: los estúpidos y las hormigas no se terminan nunca“, justifico la expresidenta.