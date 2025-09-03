A pesar de que el sujeto la insultó en diferentes oportunidades, la damnificada no quiso radicar denuncia hasta que se produjo el hecho denunciado.

La fiscal penal de Cerrillos, Mónica Viazzi, representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala III del Tribunal de Juicio del Distrito Judicial del Centro, en la audiencia de debate contra un hombre mayor de edad, acusado de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo (expareja), no así por el género.

Las actuaciones se iniciaron tras la denuncia presentada por la expareja del acusado, con quien mantuvo una relación de seis años, sin hijos en común.

La damnificada relató que, en la madrugada del 25 de diciembre de 2022, al regresar al domicilio que compartían, el sujeto comenzó a hacerle reclamos, generándose una discusión entre ambos.

Elevando la voz, y sin motivo aparente, el hombre la agredió con el bastón que utiliza para desplazarse, golpeándola en la pierna izquierda. Luego, la empujó y salió de la habitación.

La mujer se dirigió a la casa de su hermana, quien llamó al Sistema de Emergencias 911. Al arribar el personal policial, procedió a la demora del individuo.

El juez Pablo Farah condenó al acusado a la pena de seis meses de prisión de cumplimiento condicional y, en el mismo fallo, dispuso una serie de normas de conducta por el término de dos años.