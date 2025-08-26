La directora de Rentas de la Municipalidad de Cerrillos, Gabriela Juárez, denunció la agresión del peluquero y ex candidato a concejal de La Libertad Avanza, Adrián Cabana Flores.

Flores ingresó el pasado viernes sin autorización a las oficinas de Rentas, a realizar un reclamo por la clausura preventiva del comercio. Según detalló Juárez en Fenómeno Barrial, la medida se tomó luego de varias notificaciones por deudas tributarias y graves deficiencias edilicias.

“La primera notificación que se hace a su comercio fue el día 10 de junio. Fue por deudas tributarias y por las condiciones edilicias de su comercio. Desde esa fecha hasta ahora no hizo ningún avance”, señaló.

La funcionaria remarcó que la clausura no respondió a una cuestión política, como sostiene el comerciante.

“Me sorprende cuando el señor habla de persecución, porque todos los comerciantes que están en esta avenida se los visitó. No fue solamente que fuimos a verlo a él”, afirmó.

Juárez relató que el viernes Cabana Flores ingresó alterado a su oficina, la increpó y la presionó para que levantara la medida.

“Me dijo, bueno, entonces no vas a levantar. Lo decía ya en un tono muy alterado. Tenía un bolsito negro y empezó a abrirlo. Fue el momento más tenso para mí, porque me imaginé que podía sacar cualquier cosa”, describió.

Finalmente, el comerciante la grabó con un celular, la insultó delante de empleados y contribuyentes, y antes de retirarse lanzó una amenaza:

“Me dijo que él me iba a enfrentar en el lugar que me encuentre. Para mí es demasiado serio que esto pase, no lo podemos normalizar de ninguna manera”, expresó Juárez.

Además, la funcionaria denunció que Cabana Flores utiliza redes sociales para hostigarla:

“Desde el viernes hasta hoy me sacó en todos lados con una foto que sacó ese día, utilizó mi imagen, mi nombre, mi cargo, todo para desprestigiarme de todas maneras. Fueron innumerables las publicaciones que realizó”.

Juárez ya radicó dos denuncias penales y pidió medidas de protección. Sin embargo, hasta el momento no tuvo novedad de la justicia, por lo que continuará la situación en el plano civil.