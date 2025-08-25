La edición generó $400 millones en ventas. Más de 400 emprendedores participaron con stands, food trucks, plazas y shows en vivo, consolidando a la feria como un espacio de crecimiento económico y encuentro comunitario.

Durante tres jornadas, Tartagal se convirtió en el epicentro del emprendedurismo del norte provincial con la realización de Destino Potencia Tartagal. La feria reunió a más de 400 emprendedores que ofrecieron una amplia variedad de productos y propuestas gastronómicas en food trucks, además de actividades recreativas con plazas y juegos para niños y espectáculos en vivo que convocaron a toda la familia.

El impacto económico fue contundente, cada emprendedor recaudó en promedio 1 millón de pesos, alcanzando un total de más de 400 millones en ventas. Estos resultados reafirman la importancia de Destino Potencia como motor de desarrollo local y generador de oportunidades para el sector productivo.

La convocatoria también marcó un récord en asistencia, con la presencia de 80 mil visitantes a lo largo del fin de semana. El viernes participaron unas 10 mil personas, el sábado unas 25 mil, mientras que el domingo, jornada de cierre, reunió a más de 45 mil visitantes aproximadamente.

Sobre esto, la directora de Emprendedurismo, Virginia Storni, destacó: que “Destino Potencia es mucho más que una feria, es un espacio de transformación para los emprendedores. En cada edición vemos cómo crecen sus proyectos, cómo se conectan con nuevos mercados y cómo generan un impacto positivo en sus comunidades. Los números que logramos en Tartagal son una muestra de la fuerza emprendedora que tiene la provincia”.

Con este nuevo hito, Destino Potencia continúa consolidándose como un espacio clave para potenciar a emprendedores, fortalecer la economía regional y promover el desarrollo de Tartagal y de toda la provincia.