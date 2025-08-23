Cecilia Pazos: “reafirmamos el valor del empleado municipal”

Se renovaron y modernizaron oficinas, baños y talleres del edificio, situado en la avenida Artigas. Adicionalmente, hoy se proveyó de ropa de trabajo a los empleados de dicha dirección.

Con el firme propósito de potenciar el desempeño de la Planta Hormigonera Municipal y dignificar las condiciones de trabajo de sus operarios, la administración local ha implementado una serie de refacciones integrales en las instalaciones y ha procedido a la entrega de nueva indumentaria para el personal. Cecilia Pazos, coordinadora de Gestión Operativa, hizo hincapié en la visión del Intendente Emiliano Durand, quien constantemente subraya la importancia de equipar a los empleados con las herramientas adecuadas para asegurar la prestación de un servicio eficaz y de calidad a todos los contribuyentes.

Las obras de renovación abarcan una amplia gama de áreas dentro de la dependencia, incluyendo la modernización y reacondicionamiento de las oficinas administrativas, la mejora de los servicios sanitarios y la optimización de los talleres de mantenimiento. Asimismo, se realizaron trabajos de reacondicionamiento en los sectores destinados al acopio de los materiales esenciales para la producción de hormigón, así como en las zonas de estacionamiento designadas para los vehículos y la maquinaria pesada utilizada por la Planta Hormigonera.

En lo que respecta al personal municipal, la funcionaria resaltó que, en esta oportunidad, se llevó a cabo la renovación completa de los uniformes de 150 trabajadores. Este nuevo equipamiento incluye elementos de protección personal indispensables, tales como cascos de seguridad, así como prendas de vestir adecuadas para las diversas condiciones climáticas y laborales, como camisas, camperas, mamelucos, ropa impermeable y botines de trabajo.

«A través de estas iniciativas, buscamos reafirmar el valor del trabajador municipal y, en este caso particular, realzar la importancia de la planta hormigonera como un recurso estratégico para el bienestar de los vecinos de nuestra ciudad», concluyó Pazos.