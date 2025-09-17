El ex director del área de Juventud y Niñez de la Municipalidad de Salta, Diego Cruz, fue hallado culpable de cuatro hechos de grooming y dos abusos sexuales agravados.

Fue condenado a la pena de catorce años de prisión como autor de los delitos de Grooming (cuatro hechos) y abuso sexual con acceso carnal (dos hechos), doblemente agravado por el resultado de grave daño para la salud física de la víctima y por tener el autor conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave y hubiere existido peligro de contagio, todo en concurso real en los términos de los artículos 12, 19, 29, inciso 3, 45, 131, 119 tercer párrafo e incisos a y c del cuarto párrafo y 55 del Código Penal.

La condena fue impuesta por el juez Pablo Farah, vocal de la Sala III del Tribunal de Juicio.

El juez recomendó al Servicio Penitenciario que extreme los recaudos para que el condenado reciba el tratamiento médico correspondiente de acuerdo a la enfermedad que el mismo padece.

Todos los elementos secuestrados en la causa serán destruidos con excepción de un teléfono celular de alta gama que será destinado a la Fiscalía de Ciberdelincuencia para fines de investigación de delitos de esa índole (ley 7838).