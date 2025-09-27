Este sábado 27 de septiembre, de 9 a 21 hs, se realiza un evento gratuito dedicado al yoga, la salud y el bienestar. Los participantes podrán acceder a clases, talleres, espectáculos de danza, una feria de emprendedores, shows, sorteos y una amplia variedad de actividades.

La Agencia Cultura Activa de la Municipalidad, en una colaboración significativa con la prestigiosa Escuela de Yoga Shanty y la vibrante Feria Holística Luna Llena y Mancias, da a conocer una cordial invitación a toda la comunidad salteña para participar en el esperado Festival Equinoccio. Esta jornada única está meticulosamente diseñada para celebrar y fomentar una amplia gama de prácticas orientadas al bienestar integral, la expansión de la conciencia y una profunda conexión con los ritmos y la esencia de lo natural.

El evento se llevará a cabo hoy sábado 27 de septiembre, a lo largo de un extenso horario que abarcará desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, en el pintoresco y acogedor entorno de la Casona de Castañares, ubicada estratégicamente en la Av. Houssay. Es importante destacar que la entrada será completamente libre y gratuita, garantizando así la accesibilidad para todos los interesados en sumergirse en esta experiencia transformadora.

Asimismo, el festival se perfila como un punto de encuentro excepcional, congregando a una diversidad de profesionales especializados, terapeutas con distintas disciplinas, talleristas innovadores y emprendedores locales, todos ellos unidos por su compromiso con el cuidado integral del ser humano.

Este espacio no solo ofrecerá oportunidades de aprendizaje y crecimiento personal, sino que también se convertirá en un lugar de camaradería y disfrute para toda la familia. A lo largo del día, los asistentes podrán deleitarse con un variado programa que incluirá clases abiertas de yoga para todos los niveles, relajantes baños de Gong, sesiones de tapping, interesantes charlas sobre diversas temáticas holísticas, cautivadores espectáculos de danza, una animada feria de emprendedores locales donde encontrar productos únicos, shows en vivo, emocionantes sorteos y una multitud de actividades adicionales pensadas para enriquecer la experiencia de cada participante.

Ariana Benavidez, coordinadora de la Agencia de Cultura Activa, expresó su entusiasmo al referirse al evento: “Se viene el Festival Equinoccio, un evento enorme y muy atractivo, que se desarrollará en la hermosa Casona de Castañares desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Es un espacio idealmente concebido para que las personas puedan disfrutar de un valioso tiempo dedicado al bienestar y al relax; es una propuesta encantadora para venir con el mate, sentarse cómodamente y compartir momentos significativos con seres queridos o nuevos conocidos”.

Por su parte, Eduardo, representante de la Escuela de Reiki del Centro Manantial, compartió la valiosa contribución de su equipo: “Durante toda la jornada del festival, estaremos ofreciendo activamente el servicio de Reiki, contando con la participación de los alumnos de nuestra escuela. Estaremos presentes desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, disponiendo de camillas para todos aquellos que deseen vivenciar y experimentar los beneficios de esta sanadora práctica energética”.

Desde la organización, Paola, de la Escuela Shanty, amplió detalles sobre la magnitud del evento: “Hemos convocado a una selecta variedad de profesionales de la salud, experimentados profesores de yoga y terapeutas holísticos de diversas corrientes. Será una jornada verdaderamente extensa y enriquecedora, con propuestas que incluyen yoga adaptado para adultos mayores, sesiones de yoga diseñadas específicamente para niños, prácticas de reiki, charlas informativas y demostraciones prácticas. Además, contaremos con una tentadora oferta de food trucks para satisfacer todos los paladares, una emotiva ceremonia de fuego y múltiples propuestas pensadas para el disfrute en familia y entre amigos. Nos enorgullece recalcar que es un evento completamente gratuito y abierto a la participación de todo el público”.