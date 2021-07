A medida que pasan las horas se conocen más detalles de la muerte de Matías Ruiz. Cada uno de esos detalles espeluznan.

Martín D’ Andrea, abogado de la familia Ruiz, afirmó que el joven sufrió una golpiza policial. “Lo que importa es que la omisión empieza cuando el personal policial lo reduce cuando estaba desnudo, en momentos también en que en Salta hacía un frío indescriptible”, añadió.

D’ Andrea hizo hincapié en las lesiones en el cuerpo. “Hay fotos post mortem en las que se determina que ha tratado de lucha por su vida porque no entendía el por qué”, dijo. “Tiene dislocadas las dos muñecas. Las extremidades del cuerpo (por los brazos) evidencian que uno de los policías lo ha pisado. Tiene la marca de un borcego”, remarcó.

“Un video exhibe y demuestra que Matías pidió clemencia ante el personal policial. También estaba ubicado en tiempo y espacio: decía ‘me llamo Matías Ruiz’”, manifestó. El abogado sustentó la posición de la parte en declaraciones de testigos y en más videos.

Aun así, la fiscal que investiga la causa sostuvo que el mal desempeño del Samec fue más grave: sin la omisión de la asistencia médica se podría haber salvado.

El informe preliminar de la autopsia establece que sufrió un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio. Esto debe ser confirmado aún por el Servicio de Anatomopatología. Pero, según la fiscal, no existe una lesión, golpe, traumatismo o alguna herida que sea causal de muerte, según informó la fiscal penal Ana Inés Salinas Odorisio.

Salinas Odorisio explicó que ya cuentan con los resultados de análisis toxicológicos de Ruíz. «Serán los médicos a través de juntas los que determinen qué puede haberle ocurrido al joven y qué incidencia tuvo la inactividad del Samec, la conducta de los policías y lo que en su organismo pudo haber pasado en ese momento en un contexto de madrugada de invierno y todos estos componentes que terminan con su fallecimiento», sostuvo la fiscal.

La investigación apunta principalmente a una omisión, negligencia del Samec y una actuación policial desmedida. «Sobre todo la omisión de la asistencia médica, yo rescato como lo más grave dentro de la situación. Esa ausencia es la que imposibilitó que el joven reciba una asistencia adecuada y oportuna. En el medio, lo que paso también será motivo de evaluación y fue motivo de imputación».

Y recalcó que no existe ningún justificativo para la demora del Samec. «Porque si ellos tienen un reporte, un requerimiento de un móvil y no tienen móviles o está roto o lo están desinfectando tienen que dejar constancia de eso, y no existe. Tenemos constancia de falta de otros requerimientos, así que no hay ningún motivo para la falta de recursos, de todas formas, hay tantas reparticiones y organismos que a pesar de la falta de recursos tienen aptitud para solucionar y de alguna manera dar una respuesta a la comunidad que, bueno, acá no se observó desde ningún punto de vista».

Ruiz fue detenido, esposado, desnudo contra el suelo a tres cuadras del hospital. Murió esperando una ambulancia una persona que está a tres cuadras del hospital. Y los policías, además de golpearlo, no fueron capaces de darle una manta o un abrigo. Tirado en el piso en un día helado.