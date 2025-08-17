Caso “Pitu” Colque: Decisiones políticas que pueden costar caro

El ex edil Ricardo “Pitu” Colque fue expulsado del Concejo Deliberante en 2022 por una denuncia de violencia de género que tuvo fuerte repercusión mediática. La justicia lo absolvió esta semana por el beneficio de la duda. ¿Qué significa esto para quienes votaron su exclusión? ¿Podrían afrontar reclamos patrimoniales?, ¿Quién o quiénes serán los pagadores eventuales de esos daños?

En agosto de 2022, el Concejo Deliberante de Salta tomó una decisión drástica: expulsar a Ricardo “Pitu” Colque de su banca. La sesión especial, convocada por la Comisión de Disciplina, Juicio Político y Responsabilidad Patrimonial, se apoyó en la denuncia de su expareja por un presunto hecho de violencia de género. En aquel momento, la medida fue presentada como un acto ejemplar de respuesta política frente a un caso de alta sensibilidad social.

Tres años después, el escenario cambió. El pasado miércoles, un Tribunal de Impugnación integrado por los jueces Federico Armiñana Dohorman y Ezequiel Molinatti absolvió a Colque por el beneficio de la duda. El fallo revocó la condena que en mayo de 2024 había dictado el juez Pablo Farah, quien lo había hallado culpable y sentenciado a prisión condicional. La revisión judicial puso el foco en la debilidad probatoria del caso: ausencia de certificado médico, inconsistencias en los testimonios y un proceso iniciado sin denuncia formal de la presunta víctima.

El hecho que originó la causa ocurrió el 13 de agosto de 2022 en barrio Casino, tras una discusión por una supuesta infidelidad. Según la acusación, Colque revisó el celular de su pareja y le exigió que se bajara los pantalones en la vía pública. La fiscal de Violencia de Género, Liliana Jorge, avanzó con el juicio apoyándose en testigos, pero la defensa —a cargo de los abogados José Héctor Isa y Rolando Daniel Lugones— insistió en que el caso carecía de pruebas concluyentes. Finalmente, los camaristas dieron la razón a la apelación y absolvieron al ex edil.

Más allá del resultado judicial, el caso abre un debate incómodo: ¿qué pasa con las decisiones políticas que se toman a partir de acusaciones que luego no se confirman? El derecho parlamentario sostiene que los cuerpos legislativos son soberanos para decidir sobre la exclusión de un miembro, y que esos actos no son revisables judicialmente en cuanto a su oportunidad o conveniencia. Sin embargo, la vía civil queda abierta si quien fue excluido logra demostrar que la medida se tomó con mala fe o con evidente abuso de poder.

En ese escenario, la llamada “responsabilidad patrimonial personal” de los concejales cobra relevancia. Si un juez civil determinara que hubo intencionalidad dañosa o arbitrariedad manifiesta, los ediles que votaron la exclusión podrían responder con su propio patrimonio. En los papeles, el resarcimiento debería salir de los bolsillos de los responsables directos. En la práctica, la historia argentina muestra que, de una u otra forma, la cuenta suele terminar pagándola el erario público.

El caso Colque, más allá de su complejidad judicial, expone el delicado equilibrio entre la reacción política frente a una denuncia grave y la garantía de un debido proceso. Lo que en 2022 se presentó como una respuesta inmediata a una acusación sensible, en 2025 se revela como una decisión cuya legitimidad moral y jurídica está bajo revisión social. Y deja abierta una pregunta que incomoda al Concejo: si el ex edil decide ir por la vía civil, ¿quién pagará la factura?