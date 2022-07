Comenzó el juicio contra el productor de eventos y moda Pablo Rangeón. Una de las denunciantes aseguró que pidió ayuda a la hoy presidenta de la Comisión de la Mujer de la Cámara de Diputados, Mónica Juárez, sin obtener respuestas. El productor se jactaba de sus contactos políticos para amenazar a las víctimas.

Por Andrea Sztychmasjter

Afuera de la sala de audiencias donde se dio inicio al juicio contra el productor de modas Pablo Rangeón en plena feria judicial, las denunciantes, quienes se consideran sobrevevientes de abusos sistemáticos por parte del imputado, se abrazan entre ellas, se ve el acompañamiento de pares que evocan esa sororidad que los feminismos hacen mención para describir la hermandad entre mujeres que se apoyan ante un sistema patriarcal que constantemente las vulnera y las cosifica.

El caso, el primero en Salta que sentará un precedente importante por la cantidad de víctimas, aúna a seis mujeres y según mencionó hoy al declarar una de ellas, serían muchas más las víctimas de este «violador serial» tal como lo definió la abogada, Sandra Domene.

Aunque en un primer momento el denunciado no quiso prestar declaración, lo hizo luego que la primera denunciante lo hiciera y se dedicó a aclarar y desmentir lo que ella manifestó.

En la sala de audiencias, además de abogadas/os y lxs jueces del Tribunal se encuentran la mamá, una de las hijas y su madre, ex pareja de Rangeón, según mencionó el mismo al declarar.

«No soy el culpable, ni el monstruo que instalaron. Me dediqué 20 años a respetar a la mujer», señaló el productor quien además se consideró “feminista”.

Con un discurso sumamente católico Rangeón pidió en nombre de dios y Jesús justicia al negar los hechos que se le endilgan y aseguró que estando preso empezó a leer la biblia.

Según se desprendió hoy de la declaración de una de las denunciantes, el hombre tenía un modus operandi despreciable, utilizaba a las jóvenes de su escuela de modelaje para «hacer presencia en boliches», llevarlas a un vip que para él significaba hacer relaciones públicas «ya que hacía un show para que todo el boliche se entere que él estaba ahí con chicas».

Su modus además incluía drogarlas, colocarles algo en sus bebidas para luego llevar a su víctima de esa noche a alguno de los departamentos que tenía para abusarla. A dos de las testigos también les abrió sin consultarle una cuenta y monotributo con la que las hacía facturar en determinados eventos, incluso con PRO Cultura Salta donde se desarrollaba su escuela de modelaje.

También ejercía violencia física. Lo declaró una de las primeras jóvenes que se animó a denunciarlo: «Siempre después de un golpe venía un abuso».

La mujer ante la falta de ayuda tuvo que recurrir a realizar una publicación en su cuenta de Facebook y de esa manera logró que otras jóvenes afirmen que también habían sido acosadas por él.

Durante su declaración la mujer que lo denunció en primer lugar describió que llegó a pedirle ayuda a la hoy Presidenta de la Comisión de la Mujer, Mónica Juárez. La joven describió que la contactó porque Juarez trabajaba de lo mismo que Rangeón, organizaban eventos, contrataba promotoras y al saber que trabajaba con mujeres pensó que quizás podría ayudarla. Pero se equivocó y lo único que obtuvo como respuesta es que la hoy diputada provincial Juárez la bloqueó de todas partes: «Después que le conté se reía».

La declarante además reflejó que luego de su denuncia pública, el ex senador e intendente Walter Wayar le envió un mensaje reafirmando que si bien Rangeón y unas chicas estuvieron en su casa, no era verdad que tal como lo reflejara una de las chicas habían ido de prostituta, Wayar desmintió y dijo que Rangeon fue a su domicilio a un almuerzo con la excusa de pedir auspicio por su gimnasio.

Según se vanagloriaba el denunciado, hacía mención de sus contactos políticos amenazando que en caso de no hacer lo que él les indicaba, nunca más iban a tener trabajo.

El tribunal colegiado está integrado por los jueces de la Sala V, Gabriela Romero Nayar (presidenta), Pablo Farah (vocal interino) y Mónica Faber (vocal).

No me denuncien soy Rangeón

Rangeón negó todos los hechos, declaró durante más de una hora y aseguró que con su denunciante mantuvo una relación de noviazgo. Aseguró que la mujer era celosa y después de una infidelidad por parte de él, la relación continuó pero con toxicidad: «Fui un tóxico, no un violador», aseveró.

El imputado, consumidor asiduo de clonazepan desde 2016 mencionó que toma una pastilla diaria porque sufre de ataque de pánico y ansiedad.

Culpó a la prensa por dar lugar a reflejar las denuncias de las jóvenes y aseguró que hombres de la política de la primera línea lo llamaban constantemente para pedirle prostitutas a lo que él nunca accedió. También declaró que muchas personas se colgaron de las denuncias para verlo caer. Señaló que le tenían mucha envidia y que en su momento dirá con nombre y apellido a quienes se refiere. El hombre de discurso eufórico, brindó su versión de los hechos y manifestó que existen personas que querían verlo mal y lo trataban de «negro de mierda». Describió que se crió en el popular barrio Castañares y que todo lo que consiguió lo hizo con esfuerzo y trabajo.

Contactos políticos

El hombre aseguró que se desempeñaba como director del teatro municipal durante la intendencia de Miguel Isa. También que se desempeñaba como productor de eventos varios y moda, como organizador de publicidad en la vía pública y de diversos espectáculos como las elecciones de reinas provinciales durante 5 años, trabajaba también organizando desfiles.

Aseguró que trabajaba con diferentes hombres y mujeres de la política, a quienes les ayudaba con el trabajo durante sus campañas políticas.

Así describió que trabajó con Javier David, Candela Correa y Walter Wayar.»Vengo a decir la verdad, he esperado 14 meses para decir la verdad, me hubiese encantado que estén todos los medios así me escuchan, entre mujeres se faltaron el respeto (…) Me dedico a esto hace 21 años. Yo tendría que haber hecho todo mediático como lo hicieron otras personas. Hablaron inequidades de mi familia», mencionó el hombre denunciado.

«Nací en Castañares y mucha de esa gente que trató de embarrarme por envidia y enojo e intereses económicos, cuando sea el momento voy a decir el porqué. Es muy difícil desmentir una mentira. No soy para nada machista, soy absolutamente feminista», declaró.

A diferencia de la denunciante el productor de moda si bien aseguró haber trabajado con muchos políticos dijo que: «No tuve poder político, si tendría no tendría que estar en los pabellones, bañarne con agua frío ni haber recibido el trato que tuve», manifestó que si tuviera contactos no estaría detenido.

Rangeón también mencionó al actual senador capitalino y dueño de Que Pasa Salta: «Mi amigo Emiliano Duran me llamaba todos los meses, yo iba a su programa a llevar gorditas y señoras grandes».

“Yo no era el monstruo que han fabricado, sigo bien y espero lean el expediente, porque si se llevan por la prensa, buscaré la manera de suicidarme”, señaló.

El imputado reflejó que el proceso judicial que se sigue en su contra es un “circo, parafernalia, de la querella que me da vergüenza ajena”, y además pidió que le realicen una rinoscopia.

Rangeón está acusado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado en perjuicio de S. Y. G.; abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de C. F. R.; abuso sexual con acceso carnal y estafa en perjuicio de J. P. R. P.; abuso sexual simple en perjuicio de M. L. B.; abuso sexual simple continuado en perjuicio de M. P. G. E.; y abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de C. A., todo ello en concurso real.

La querella formuló acusación en su contra por los delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por el grave daño a la salud mental de la víctima en perjuicio de S. Y. G.; abuso sexual con acceso carnal en concurso real con estafa en perjuicio de J. P. R. P.; abuso sexual con acceso carnal agravado por el grave daño a la salud mental de la víctima en perjuicio de C. F. R.; abuso sexual simple agravado por la calidad de educador en perjuicio de M. L. B.; abuso sexual simple continuado en perjuicio de M. P. G. E.; abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de C. A.; todo ello en concurso real.

Por el Ministerio Público interviene el fiscal de la UDIS 4, Pablo Alejandro Rivero. La defensa del imputado está a cargo de Luciano Romano y Fernando Díaz Zabalaga. En la actoría civil se desempeñan Sandra Domene y Jorge Agüero.