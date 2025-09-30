Durante la quinta audiencia de juicio por el femicidio de Jimena Salas prestaron declaraciones vecinas de la mujer del barrio San Nicolás en Vaqueros.

Los tres vecinos que declararon hoy ya habían testificado en el primer juicio. Aunque sus declaraciones fueron las mismas que aquella vez, sus testimonios fueron empleados para en aquel juicio realizado en 2011 sembrar dudas respecto a la posible participación del esposo de Jimena Salas mientras que está vez sus testimonios apuntan a reforzar la hipótesis fiscal que indica a Javier Saavedra en la escena del crimen como autor. Además la hipótesis acusatoria sostiene que aparte de los dos sujetos que entraron a la vivienda y atacaron a Salas hubo otras personas posicionadas estratégicamente para alertar y facilitar la huida. Se les endilga a Adrián y a Carlos Saavedra la ejecución de estas tareas.

El juicio se realizó en la Sala I, un lugar reducido con una cruz en la pared que da cuenta de la incidencia de la religión católica en el Poder Judicial.

Los hermanos Saavedra visten formalmente, camisa blanca Adrián, rosa Carlos, con zapatos mocasines en punta, a sus dos costados oficiales de policía lo custodian. De vez en cuando sonríen y hablan entre ellos mientras intercambian palabras con algunos familiares presentes.

Al prestar declaración la primera vecina, una guardia de tribunales acercará una notebook a las partes con las imágenes de la perrita usada como señuelo y mostrará la improvisación del juicio en una Sala nueva, además se realizará un cuarto intermedio a pedido de una técnica para solucionar problemas de sonido.

Será el abogado defensor de los Saavedra, Marcelo Arancibia, quien solicitara expresamente a los jueces que revean la situación donde se realizará durante un mes uno de los juicios más importante de Salta: “Sé que no es resorte de uds una sala de audiencias, pero entiendo que es un juicio, sin que signifique publicidades exageradas, de suma importancia, y en esta Sala no pudieron ingresar y darle la publicidad jurídica que corresponde. Exhorto a través de Uds. a quienes dan el lugar tengan la gentileza que da lugar humanamente”, refirió el letrado y agregó que se trataba de un “pedido respetuoso”: “Había periodistas que se tuvieron que ir porque está colmada”, refirió al ser consultado por el presidente del Tribunal José Luis Riera.

“Nos excede a nosotros dar el lugar donde se celebra el debate. Se le va a plasmar al organismo que se encarga”, respondió Riera.

En ese contexto transcurre la quinta audiencia de juicio donde prestaron declaraciones vecinas de la víctima, la primera de ellas, Elisa Laura Corimayo, quien residía en diagonal a la vivienda de Salas y declaró que el día del crimen a eso de las 12.20 hs Jimena fue hasta su vivienda con una de sus hijas de la mano y en la otra mano una perrita y le consultó si sabía de quien era porque un chico que fue a su casa le dijo que casi la atropellaba y que el animal estaba perdido.

La mujer aseguró que no la conocía a Jimena, que solamente mantenían un saludo cordial de vecinas y ante la consulta de la mujer le aseguró que no sabía a quién pertenecía la perrita.

“Fue pasadas las doce y tenía en la mano a una nena y me preguntó si ese perrito era mío y miró para atrás y dijo que el chico (que estaba en su casa) casi lo atropella, dijo que iba a preguntar en la red de vecinos de Vaqueros”, reseñó la vecina.

Esta vecina declaró también que ese día mientras se encontraba en la pileta de su vivienda llenando unas botellas, vio cómo un automóvil de color champagne maniobró entrando marcha atrás la mitad del auto en su terreno, aunque no pudo divisar quien manejaba, recuerda que el conductor tenía un reloj dorado y una camisa con mangas arremangadas con rayas. Aseguró que el auto tenía vidrios polarizados.

La testigo ya había declarado en el juicio anterior donde tanto Sergio Vargas como el esposo de la víctima Cajal Gauffin fueron absueltos por el beneficio de la duda, en el año 2021 cuando se sustanció el primer juicio. Sin embargo, la declaración de esta testigo en aquel entonces fue apuntalada por los fiscales en referencia a que la persona que la vecina dijo ver en el auto color champange podría ser el esposo de Jimena Salas.

Ahora en ese nuevo juicio la hipótesis fiscal sostiene que el hombre que se encontraba en casa de Jimena era Javier Saavedra y al volver de lo de su vecina Salas fue ultimada por éste.

En la audiencia se le exhibieron a la vecina las fotos recuperadas de los celulares de Jimena y de Javier Saavedra, donde se ve a un caniche gris. La testigo confirmó que eran iguales al perro que su vecina le mostró aquel día.

Los hermanos Saavedra están imputados por el delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas, femicidio.

El tribunal colegiado está integrado por los jueces José Luis Riera (presidente), Mónica Faber y Maximiliano Troyano (vocales). Por el Ministerio Público interviene una unidad fiscal conformada por los fiscales Mónica Poma, Gabriel González y Leandro Flores. La defensa de los imputados está a cargo de Marcelo Arancibia. Como querellante, en representación de la familia de la víctima, interviene Pedro Javier Arancibia.

El hecho que se juzga en esta instancia ocurrió el 27 de enero de 2017 en barrio San Nicolás de la localidad de Vaqueros.