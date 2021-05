Así lo manifestó el fiscal Ramiro Ramos Ossorio al brindar los alegatos durante el juicio. Fue el encargado de detallar los argumentos de la imputación contra Sergio Vargas: “De perejil no tiene un pelo”, mencionó. Por Andrea Sztychmasjter

El fiscal de dos apellidos fue el primero de los tres Fiscales que tomó la palabra en el inicio de los alegatos. Durante el juicio cada uno de lxs representantes del Ministerio Público Fiscal se encargó de puntualizar en aspectos particulares de una causa sumamente compleja, tal como la definieron. Ossorio se abocó a aspectos sutiles de las personalidades, patrones conductuales y psicológicos de las personas llamadas a testimoniar. Fue también el que mayor dureza mostró al realizar las preguntas, al igual que su par Ana Salinas Odorisio.

Ramos Ossorio se encargó de brindar los fundamentos de la Fiscalía a través de los cuáles se decidió imputar y detener a Sergio Vargas, sindicado de ser “partícipe secundario del delito de homicidio calificado por ensañamiento, alevosía, criminis causa y femicidio”. En palabras simples, Vargas- de profesión albañil y vendedor callejero- es acusado de haber oficiado de “campana”, “informante”, “datero” y de haber “señalado” al o a los asesinos la casa de Jimena Salas.

Sin embargo los abogados a cargo de la defensa penal de Vargas aseguraron que no se logró establecer nexos entre Vargas y Cajal Gauffín, tampoco entre Vargas y el hombre que fue visto por otrxs vecinxs con un perro caniche y que ingresó a la casa de Salas y es el principal sospechoso de haber obrado como actor material.

Entonces, si no se pudo comprobar vínculos ¿cuáles son los argumentos para acusar a Vargas de ser partícipe secundario?. Al comenzar con los alegatos, el fiscal indicó que el crimen de Jimena Salas es un hecho de características “particulares, atípicas, extraordinarias”, describió que ni en las estadísticas criminales ni en la historia judicial de Salta hay casos que describan una metodología similar: entrar a un domicilio un día viernes en horas del mediodía en una vivienda con un barrio habitado con la intención de “ejecutar” a una mujer con 57 puñaladas.

El fiscal aseguró que este hecho fue perpetrado por dos masculinos con dos armas blancas, aunque también dijo que podrían haber sido tres. “Es un hecho que tiene connotaciones particulares, es un hecho que tiene características extraordinarias (…) si el hecho fuera sencillo el esclarecimiento hubiera sido sencillo”, deslizó. Por las particularidades complejas del asesinato, Ossorio describió que “los indicios que tienen por objeto acreditar los parámetros de la acusación que sostiene este Ministerio Publico Fiscal”, también son complejos.

La complejidad de la que habla Ossorio es la dictada por los encargados de conjeturar los hechos, miembros de las diferentes divisiones de la Policía de Salta, que son quienes ofician de informantes de lxs Fiscales y quienes a cuatro años no han podido dar con los autores materiales de la terrible ejecución. Durante el transcurso de su alocución el fiscal sostuvo en base a declaraciones de dos vecinas que Vargas y el muchacho del perro estaban cerca. Una de las testigos declaró que primero se presentó el señor con el perro y luego a los pocos minutos lo hizo Vargas. «Es imposible que Vargas no se haya percatado de la presencia de esta persona», mencionó, al referirse a la declarión de Vargas quien aseguró no haber visto a nadie. «Todo el barrio lo vió al señor del perro, menos Vargas», sostuvo el fiscal.

El día del hecho a diferencia de lo declarado por el propio Vargas y sostenido por sus defensores, Ossorio sostuvo que Vargas se hizo presente en el barrio San Nicolás solamente con un par de sandalias para hacerse el vendedor ambulante. Unas sandalias que había comprado su suegra para una de sus hijas: “Con este elemento entabló un dialogo con la señora Salas. ¿Qué habló Vargas con la señora Salas? No lo sabemos, únicamente Vargas lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que Vargas buscaba identificar las circunstancias del caso”, describió el fiscal y además aseguró que Vargas identificó a la víctima para luego dar paso a que el hombre con el caniche se haga presente en la vivienda.

Decisiones en base a prejuicios

El fiscal manifestó según sus hipótesis que Jimena no le abrió la puerta de su casa a Vargas pero sí al hombre del caniche por las características físicas de cada uno de ellos, describió que las personas proceden en un alto porcentaje por medio de prejuicios. “En este sentido aplicó un prejuicio respecto a Vargas para decirle ‘no señor no me interesa’ y al hombre con el caniche ‘si señor pase quiero ver qué pasó con este perro’. Este es un prejuicio que las personas aplican inconscientemente”, señaló y ejemplificó con otras dos vecinas que días anteriores al hecho recibieron la visita del hombre con el caniche que se presentaba vestido medianamente formal, que era de tes blanca y que había logrado cierta confianza de estas vecinas.

El fiscal resaltó la importancia del testimonio de una de esas vecinas que declaró que cuatro días antes que maten a Jimena el hombre se presentó con el perrito caniche en su vivienda diciendo que era vecino de Vaqueros y que el animal se encontraba perdido. La mujer le sacó casi la misma fotografía que la ultima que sacó Jimena con su celular. La misma imagen en donde se ve el perrito, no así la cara de quien sería el asesino.

Aunque Vargas aseguró durante su declaración no haber visto a Jimena y no haber siquiera tocado las manos en su vivienda pues según manifestó de acuerdo también a sus prejuicios las personas que habitan las casas lindas y grandes no les compran a los vendedores ambulantes. El único testimonio que valida la hipótesis fiscal que Vargas efectivamente habló con Salas es el de un investigador que aseguró que Vargas fue el único de los testigos que pudo describir a la señora Salas tal cual estaba vestida el día del crimen.

«La coartada de Vargas»

El fiscal señaló que mientras se perpetuaba el crimen, Vargas se adentró al barrio y quiso deshacerse rápidamente del elemento que tenía como ardid y que él asegura intentaba vender. Vargas declaró que ese día logró vender dos pares de sandalias y un par de alpargatas.

El fiscal sostuvo que Vargas no era vendedor. «Lo que Vargas utilizaba de ardid no le pareció interesante a la señora Salas, por eso no le abrió la puerta». El fiscal sostuvo que casualmente Vargas ofrecía sandalias para niña de la edad de las hijas de Jimena y de cuero como solía usar ella. Según la reconstrucción que realizó la fiscalía, Jimena le abrió la puerta al hombre del perrito porque siempre se mostró compasiva y afecta a los animales. Según el testimonio de la vecina de enfrente de la vivienda, Jimena se cruzó a consultarle sobre el animal con una de sus hijas mientras el sujeto se encontraba en su casa. Cuando eso ocurría otro hombre posiblemente en otro vehiculo entró a la vivienda y realizaron el ataque, sostuvo la acusación fiscal.

Tambien refirieron que Jimena se defendió tenazmente del ataque y se pudo deducir que lo hizo por pensar en sus pequeñas hijas y lo que le podría ocurrir. «Jimena no sabía si estos individuos habían entrado a su casa a matar, a robarla, a secuestrarla, a abusar de sus hijas. Jimena sabía que sus hijas quedaban a merced de estos individuos».

Se sabe que Jimena intentó defenderse por las marcas que quedaron en sus manos y porque suponen logró lastimar al o los agresores que posteriormente dejaron marcas de sangre por la vivienda. «Uno de ellos dejó un reguero de sangre importante y que marca el recorrido que realizó por el domicilio». El fiscal aseguró que mientras el ataque ocurría, Vargas presurosamente entra al barrio a vender las sandalias para afianzar su coartada. «Nadie sabe por donde salíó Vargas. El dice que salió por calle Las Virginias, pero es imposible que haya salido por ahí porque había un cerco perimetral, estaba la policía y estaba el CIF y nadie lo vio», sostuvo e indicó que el recorrido que Vargas informó haber hecho no se marca en los registros de su tarjeta de SAETA y que además es materialmente imposible que haya hecho ese recorrido. Señaló asimismo que Vargas se volvió de Vaqueros desde un remis o vehiculo particular de las personas que intervinieron en el hecho.

«Acto premeditado»

Ossorio sostuvo que las particularidades del crimen marcan un hecho premeditado con una mecánica organizada. Que según la experiencia de investigadores no ocurren robos de esta índole en horas del mediodia. «Según pudimos observar, lo único que falta es lo que estaba en ese bolso». dijo. «Este tipo de hecho delictivo tiene que ver con una acción premeditada y con una empresa criminal en donde se distribuían roles, en donde había una logística, en donde había un trabajo de inteligencia».

Aseguró que en ese mecanismo delictivo, había al menos dos personas operando en el barrio, uno; el señor del perro caniche quien días antes ya se había presentado en otros domicilios. Ossorio indicó que asimismo saben que Vargas también estuvo un día antes del hecho en barrio San Nicolás. «Lo cual habla a las claras que el señor Vargas tambien anduvo merodeando».

El fiscal manifestó que ambas circunstancias, la que desplegó el señor del perro como la que hizo Vargas «son campatibles con mecanismos de investigación o de inteligencia como dijo el personal policial, de contrainteligencia para identificar». Describió el representante del MPF que existe un acto que sí es incuestionable y es la presencia de Vargas en el barrio el día del hecho.

Ossorio sostuvo que se intentó comparar la actitud de quien consulta datos y recaba información con la de un «simple vendedor» y «no es lo mismo», señaló. «Vargas podría haberse bajado en calle San Martín y comercializar ahí el par de sandalia», aventuró el fiscal.

Durante su discurso el fiscal remarcó que Vargas no era vendedor, que anunciaba una situación falsa, que no estaba ofreciendo mercadería sino recabando información, porque según el testimonio de varias vecinas Vargas también consultaba si conocían a tal persona. El fiscal aseguró que ningún vendedor ambulante se cruza toda la ciudad para vender un par de sandalias. «Nunca se supo a quien la vendió», detalló.

Vargas durante su declaración insistió en que eso «es una confusión» y explicó que tenía como estrategia de venta mencionar el nombre de alguna mujer, que usaba los nombres de sus exparejas y eso le servía para acercarse a la gente, para iniciar una charla y para que miraran sus productos. “Yo no oficié de datero”, afirmó el día que declaró en el salón de grandes juicios.

La justicia

Ossorio se mostró con dureza en varias audiencias al evidenciarse ciertas contradicciones testimoniales o datos no corroborados fehacientemente durante la investigación, llegó incluso a levantar el tono de voz para remarcar determinados olvidos por parte de los testigos. Durante su alegato manifestó: «La justicia no se resuelve en portales de internet ni con pancartas. Se resuelve con pruebas que se desarrollan durante el debate. Y muchos se han esforzado en insatlar la noción de que el señor Vargas es un pobre individuo al que la justicia no tiene nada mejor que hacer que perjudicar. Hay una cosa que se pudo comprobar y es que Vargas estuvo ese día, en ese horario en la puerta de la casa de Jimena Salas antes de que la maten y que luego se metió a barrio San Nicolás. Sobre ese hecho hay dos versiones diferentes y que se deben juzgar».

Señaló que la fiscalía sostiene que lo que hacía Vargas ese día «es conducta criminal relacionada a un hecho matriz y por el otro lado la defensa técnica sostiene que ese día Vargas se encontraba candidamente vendiendo un par de sandalias y que luego fue objeto de una conspiración de la cual están involucrados fiscales, jueces de garantías, jueces de impugnación, teelcom personal, Saeta, psicológos, el CIF y un puñado de vecinos alienados en perjudicar a un presunto inocente». Señaló que la fiscalía sostiene la imputación y la detención de Vargas en base a «datos fácticos», mientras que la defensa sostiene su inocencia en base a «presunciones». «El señor Vargas no es inocente. El señor Vargas de perejil no tiene un pelo», recalcó.

Principio de inocencia

El fiscal manifestó que no es trabajo de la fiscalía saber si Vargas recibió o no pago por el «trabajo» realizado ese día. Señaló que en el marco de un sistema acusatorio para que opere el principio de factibilidad de la duda es menester que sobre un mismo hecho se presenten dos hipotesis válidas. «Estas dos hipotesis deben estar en paridad», indicó. «Yo tengo que acreditar que hacía el señor Vargas el día que mataron a la señora Salas y tengo que probar que lo que digo es certero, en base a testimoniales y tengo que rebatir que lo que él dice es mentira», dijo el señor fiscal.

Uno, dos o tres asesinos siguen libres

A cuatro años no se han podido identificar pruebas fehacientes que apunten a una hipotesis cercana de quien o quienes mataron a Jimena Salas. Pese al cambio de fiscales, las investigaciones no han podido determinar tampoco por qué se la mató con esa saña. Para Vargas la fiscalía solicitó 12 años de prisión y el pago de una indemnización para las hijas. Mañana los jueces del Tribunal deberán decidir si la hipótesis fiscal realmente logró determinar que Vargas no era un vendedor ambulante y ofició de campana de quien también se presume sería el o uno de los asesinos.