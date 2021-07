Durante la tercera jornada de juicio por el femicidio de María Leonor Gine declararon profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales que intervinieron en la escena del hallazgo, el departamento céntrico donde la víctima vivía. Aseguraron de acuerdo a la evidencia que solo participó una persona en el asesinato. Por Andrea Sztychmasjter

En la jornada declaró la licenciada en criminalística Paola Geipel del CIF quien realizó los informes de las descripciones generales de todos los ambientes y de los indicios que se levantaron del departamento de la señora Gine. Según indicó, la inspección se realizó a partir de las 15 hs del día 28 de marzo del año pasado.

En la jornada profesionales peritas del CIF presentaron un informe integral de la reconstrucción histórica de los hechos por los cuales están imputados el nieto de la víctima, su amigo y una mujer trans. El mismo fue confeccionado junto a un perito de parte propuesto por la defensa de Tania Aguirre.

Fue el abogado del nieto, Horacio Morales, quien pidió al Tribunal que la profesional al presentar su informe evite aseverar -tal como lo especifica en su informe- el nombre de su defendido como autor del asesinato. La fiscala Mónica Poma señaló que a la licenciada Geipel además de solicitarle el informe de reconstrucción se le pidió que de una valoración subjetiva de los hechos analizados en el juicio.

El defensor Morales objetó que el informe de las profesionales del Ministerio Público Fiscal especificaba directamente quienes eran lxs autores del hecho “y todavía no se ha evidenciado”, y refirió que se refería a testigos que todavía no se habían presentado, retrató el letrado ante la exposición de las peritas: “Estamos presentando los caballos delante del carro”, justificó. Su pedido fue denegado por el tribunal de Juicio por considerar que el informe del CIF “es una prueba más que será analizada en su momento”.

La reconstrucción consistió en un análisis integral criminalístico, con evidencia física de la participación de los hechos de lxs acusados. La profesional detalló que el asesinato se dio en un contexto particular; la convivencia temporal de Agustín con su abuela en el lugar del hallazgo del cuerpo, la dependencia de estupefacientes del nieto y de su amigo, y el ejercicio de la prostitución de una de las imputadas.

Detalló que la mujer poseía 33 heridas mayormente ubicadas en la parte del cuello y cabeza, brazos y manos. Presentaba además heridas y lesiones de defensa. Descartó la participación de más de una persona. Al ser consultada el por qué concluía esto, especificó que el espacio de la cocina era reducido mientras que las heridas eran compatibles con el cuchillo incautado. Se detalló que no hubo indicios de la presencia de los otros dos imputados, el amigo del nieto y Tania Aguirre en la cocina, lugar donde habrían asesinado a la mujer-

La perita aseveró que el hecho habría sucedido posterior a las 19.51 hs y antes de las 20. 57 hs del día 27 de marzo.

Respecto al recorrido previo y posterior al asesinato, la profesional consignó que el crimen se produjo en la cocina y que Agustín Morales estaba descalzo y que posiblemente se encontraba lastimado, dejando huellas en las habitaciones.

Respecto a la participación de lxs acusadxs en tiempo y lugar de los hechos. Aseguró que Agustín Morales habría sido el que estuvo en el lugar del hecho descalzo y después volvió y dejó sus marcas de huellas de sus zapatillas negras adidas. Tania y Federico estuvieron luego del hecho en el sector de los sillones, especificó.

La profesional que presentó un extenso informe detallado, refirió que el único que participó del asesinato es el nieto de la víctima y que a esto concluyeron a partir de hipótesis deductivas e inductivas de los indicios presentes en el lugar del hallazgo. Aunque relataron las peritas las pequeñas manchas que Agustín tenía en su remera que después se cambió “No guarda relación con la cantidad de heridas que tiene la víctima”. Y aseguró que estas marcas eran por “Patrones de transferencia”.

La profesional señaló que tomaron intervención a partir del pedido de la primera Fiscala interviniente en el caso, Salinas Odorisio. La licenciada del CIF manifestó que se detectaron seis muestras de diferentes calzados en todo el departamento, también que había huellas de pie descalzo de aspectos sanguinolento en el lujoso piso de parquet donde residía la víctima.

Al ser consultada por el abogado del nieto, la licenciada aseguró que algunas huellas de de aspectos sanguinolento no se hisoparon. Al preguntarle el por qué, la profesional respondió que porque creían que era de la víctima “Se estima que si (que eran de la señora Gine) porque la mayor cantidad de manchas eran de las víctimas”, manifestó y describió que según los protocolos el CIF “Salvo que el cuerpo no esté presente se hisopan las huellas presentes, pero si el cuerpo está presente no se hisopan”, aseguró Geipel. “Se hisoparon las manchas que estaban afuera no de las huellas del pie desnudo. No eran aptas para cotejos porque no presentaban crestas papilares”, señaló.

Además de las huellas no cotejadas, la profesional mostró con fotografías que en el lugar del hallazgo se encontraban dos cajas de seguridad, una de ellas visiblemente abierta con la llave puesta en la cerradura. Durante la declaración de una de las hijas de la señora Gine, aseguraron que la mujer solía tener consigo en una bolsita las llaves de la caja de seguridad, según precisaron María Leonor las guardaba en el corpiño o en la parte de la cadera del pantalón.

La profesional refirió que respeto a las manchas de transferencia de aspectos sanguinolentos que fueron relevadas se percibieron en la cocina y en menor cantidad en el resto del departamento. Había manchas sanguinolentas en la cama de Agustín, en la frazada que cubría la cama de Gine: “Había manchas muy sutiles en la habitación de la víctima”, precisó.

Sobre otros de los indicios relevados el día del asesinato, describió que se encontraban restos de elementos de consumo de pasta base, estos son retazos de bolsas, bombilla de mate y virulana.

Además la profesional consignó que se incautó una remera gris con manchas de aspectos sanguinolento, perteneciente al nieto y otro cuchillo debajo de la mochila de él de iguales características al que se supone fue el arma homicida.

También declaró Rocío de las Nieves Salazar, licenciada en criminalística, quien realizó el examen de prendas de vestir relevadas y de los cuchillos incautados de la vivienda. Sobre el tramontina que habría sido el arma homicida, la profesional aseguró que existen rastros epiteliales de Morales en el mango del cuchillo, esto refirió según el informe de Biología molecular, también había sangre de Giné.

Sobre la remera de Detzel, la perito aseveró que tenía manchas de sangre de el mismo. Mientras que de las zapatillas de Morales detalló existían pequeñas maculas de sangre. Respecto al pantalón del joven señaló que existió perfil genético de ambos, de Gine y de su nieto.

El licenciado perito de parte Carlos Párraga, presentado por la defensa de Tania Aguirre, declaró que intervino en cuatro oportunidades para realizar informes de los elementos secuestrados y de prendas de vestir. Refirió que realizó análisis de huellas dactilares latentes y la inspección ocular de dos cuchillos, uno de ellos sin ninguna mancha de interés criminalístico. En cuanto al cuchillo y supuesta arma con la que asesinaron a Gine, señaló que este presentaba la hoja doblada y manchas de sangre, además de perfil genético mezclado de Gine y Morales. Sobre las manchas de sangre de la remera de Agustín el licenciado especificó que los resultados arrojaron que la sangre era de Morales. En cuanto a la remera de Gine, se encontró perfil genético de Gine y de su nieto.

Sobre las prendas de Morales el perito de parte mencionó que la remera tenía manchas de aspectos sanguinolentos de él. Sobre el pantalón que llevaba puesto el día del hecho el perito detalló que poseía manchas de sangre compatibles con su propio perfil genético. El perito aseguró que se realizó un segundo análisis con aparatología moderna sobre el pantalón de Morales, y se obtuvo que poseía perfil genético de Gine y del joven. Respecto a la remera aseguró que “se hizo una búsqueda más profunda y se determinó que había un patrón de salpicaduras de gotas muy pequeñas. Se obtuvieron tres conclusiones de esas manchas”. De una de las manchitas aseguró que por ser “muy pequeñita” no se pudo obtener resultados, mientras que en otra se determinó perfil genético único con Agustín Morales, mientras que en otra muestra se obtuvo perfil genético de Gine.

Sobre las prendas de vestir de Tania Aguirre tanto las peritos del CIF como el informe del perito de parte concluyeron que no tenía manchas de sangre.

Durante la jornada también prestó declaración la licenciada en perito en papiloscopía del CIF, Judith Tocopa, la profesional describió que sobre la huella de pie desnudo se determinó que la huella pertenecía a Agustín Morales, mientras que otra de las huellas encontradas en la cocina, determinó que ésta pertenece a la zapatilla de Morales, la misma tenía manchas sanguinolentas. Detalló que además se encontraron huellas de calzados de los tres imputados. Sobre las otras tres huellas también halladas en el departamento, la licenciada dijo no haberlas analizado.

Marcelo Fernando Ebber perito de parte de la defensa de Tania Aguirre presentó el informe que le fuera encomendado sobre las huellas de pie descalzo encontradas en la cocina donde la mujer fue ultimada. Señaló que empleó un software específico que determinó que la huella pertenece a Agustín Morales. Sobre las huellas de calzado encontradas en el departamento, el perito aseguró ser especialista en análisis forense de huellas “Yo escribí dos libros”, argumentó. Y señaló que de las dos huellas halladas en la cocina existen algunas limitaciones para cotejar fehacientemente las huellas relevadas.

El abogado defensor de Morales le refirió que en su informe sostenía que no había certezas para que las huellas de calzado sean cotejadas “se determina una asociación limitada, están presentes algunas características, sin embargo hay factores limitantes que impiden una asociación efectiva”, citó el abogado del informe realizado por el profesional declarante.