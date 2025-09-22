¿La reconocida cadena de supermercados francesa, Carrefour, anunció que venderá sus sucursales en Argentina debido a un proceso de reorganización interna que se anunció hace varios meses. En la lista de posibles compradores, hay uno que se posicionó en mejor lugar y este mismo opera en el país con algunas sucursales en las provincias de Neuquén y Río Negro.

El principal nombre que suena como comprador y que se considera el más firme, es el del empresario Francisco de Narváez.

De Narváez lidera el Grupo GDN (Grupo de Narváez), un holding que tiene una fuerte presencia en el sector del retail en Argentina. Su principal negocio en el país es la cadena de supermercados ChangoMás.

A diferencia de los mercados europeos, la operación en Argentina necesita una gran inversión de capital y gestión debido al consumo inestable, la alta inflación y los constantes cambios en las regulaciones.

Además, el año pasado, la empresa tuvo pérdidas de 220 millones de dólares en sus 680 tiendas por la caída del consumo y la inflación, lo que demuestra que Argentina ya no es un país atractivo para las multinacionales.