Desde Buenos Aires, la cantante, compositora y poeta Caro Tapia llega a Salta con Mamífera, una experiencia inmersiva musical, poética y performática que pone en el centro la conciencia de especie y el vínculo con lo humano desde lo sensible.

El espectáculo se presentará el sábado 23 de agosto a las 21 en La Totora Espacio Cultural, en Vaqueros.



Una obra que late en estaciones

Mamífera fue concebida durante un proceso vital profundamente ligado a lo corporal y lo afectivo. La obra se estructura en cinco estaciones que evocan distintas etapas de la experiencia materna: gestación, parto, lactancia, puerperio y destete. Cada una está acompañada por un microrrelato, una canción y una poesía, que se entrelazan en un entramado artístico íntimo y poderoso.



El recorrido está encabezado por una sexta canción, que da nombre a la obra, y que recupera la raíz etimológica de la palabra teta, vinculada en varios idiomas con las palabras madre y amor.



Entre música, poesía y silencio

En escena, Tapia propone un diálogo entre la música en vivo y el paisaje sonoro, entre el silencio y la palabra, la voz y la poesía. El resultado es una inmersión sensible, cargada de fuerza, delicadeza y ternura, que invita a reflexionar sobre los ciclos vitales y el amor en su estado más primario.



Una artista de trayectoria internacional

Caro Tapia ha desarrollado una carrera artística y pedagógica que la llevó a recorrer gran parte de Argentina, Latinoamérica y Europa. Editó cuatro discos de estudio y varios libros, entre ellos Mamífera, su publicación más reciente, que comparte raíz y espíritu con la obra escénica.

Dónde y cuándo



📍 Lugar: La Totora Espacio Cultural (Vaqueros, Salta)

📅 Fecha: sábado 23 de agosto

🕘 Hora: 21:00

📞 Reservas: 3875215235



El espectáculo promete ser una experiencia única para quienes buscan el cruce entre música, poesía y performance en clave de sensibilidad y conciencia.