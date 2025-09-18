El jueves 2 de octubre a las 19 horas, Armando Caro Figueroa presentará su nuevo libro «Del Potosí a la Puna: trabajo, producción e instituciones en Salta». La cita será en calle Belgrano N° 1078 y la entrada es libre y gratuita.

En este nuevo libro, Armando Caro Figueroa recorre 250 años de la historia del trabajo, la producción y las instituciones y en el que, la trayectoria de los principales motores económicos de Salta ocupan un lugar relevante en los distintos capítulos que lo integran.

«Enlazar acontecimientos históricos, trayectorias personales y colectivas e instituciones en un largo ciclo de 250 años, me ha permitido tener una visión más ajustada de la Salta actual y de su probable futuro», asegura el escritor.

Oriundo de Salta, Armando Caro Figueroa fue Secretario de la Corte de Justicia de Salta, Fiscal del Poder Judicial y del Estado de la Provincia. También fue asesor del sindicato español Unión General de Trabajadores y asesor del Gabinete del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de España. Se desempeñó además como Secretario de Trabajo y Secretario de Desarrollo Regional durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Desde 1993 y hasta 1997 fue Ministro de Trabajo y Seguridad Social de Carlos Menem para luego, en 2001 desempeñarse como Administrador Federal de Ingresos Públicos y Vicejefe de Gabinete de Fernando De la Rúa. Actualmente es socio del Club Político Argentino y miembro de la comisión directiva del Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta.