La fuga de capitales de US$ 5.247 millones en un mes y medio representa el 44% del primer desembolso del FMI, lo que genera tensiones en el equipo económico argentino. Esta situación se refleja en el alza de las cotizaciones de los tipos de cambio en los últimos días.

La formación de activos externos (FAE) contabilizó US$ 2.021 millones en abril y US$ 3.226 millones en mayo, lo que suma un total de US$ 5.247 millones. Este monto es alarmante según expertos como el Centro de Investigaciones y Formación de la República Argentina (Cifra–CTA), que advierte que el nivel de FAE de mayo supera los promedios mensuales de todos los años desde 2003.

El economista Carlos Melconian alertó que la salida de divisas es crítica y que en tres meses se han fugado US$ 10 mil millones, lo que equivale al superávit comercial energético del año. Melconian sostiene que el tipo de cambio actual no es de equilibrio. El Financial Times también advirtió que Argentina necesitará divisas el próximo año para afrontar vencimientos de deuda con acreedores privados.

Las advertencias se multiplican, y Guillermo Michel, extitular de Aduana, afirmó que al programa económico «le faltan dólares». El oficialismo está expectante frente a la revisión de las metas con el FMI correspondientes a junio, que podría involucrar otro desembolso por US$ 2 mil millones si se cumplen los objetivos.

El FMI aún no se ha expresado sobre el desempeño de las métricas, y se especula que el equipo económico podría solicitar un waiver por no llegar a cumplir con la acumulación de reservas netas. Esta situación genera incertidumbre sobre la estabilidad económica argentina en el segundo semestre, que es estacionalmente de mayor demanda cambiaria, especialmente antes de las elecciones legislativas.