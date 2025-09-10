La funcionaria de ANSES en Orán y candidata libertaria quedó en el ojo de la tormenta tras difundir un mensaje de odio tras la derrota de LLA en Buenos Aires. El repudio fue inmediato y su futuro político se ve comprometido.

La derrota de La Libertad Avanza en Buenos Aires desató una tormenta interna que se trasladó a Salta. Eliana Bruno, directora de ANSES en Orán y referente libertaria, compartió en sus redes una imagen con la frase: “Se merecen caminar en el barro por el resto de sus vidas”. El comentario, leído como un gesto de desprecio hacia millones de argentinos en situación de vulnerabilidad, provocó una ola de críticas.

El repudio no tardó en llegar desde distintos sectores sociales y políticos, que señalaron la gravedad de que una funcionaria del organismo encargado de garantizar la seguridad social incurriera en expresiones de violencia simbólica. Ante la presión, Bruno buscó bajarle el tono al escándalo y ensayó una disculpa: “Los medios la hicieron muy grande. Pido disculpas si se malinterpretó el mensaje, se aprende de los errores”.

Lejos de calmar las aguas, sus dichos reavivaron la polémica. La justificación fue vista como insuficiente y oportunista, más aún en el marco de la campaña. La candidata libertaria quedó así en el centro de un debate que desnuda las tensiones internas de La Libertad Avanza y la dificultad de sus dirigentes para contener los efectos de una derrota política.

El episodio cobra mayor trascendencia porque Bruno podría convertirse en diputada nacional en diciembre, si se concreta el corrimiento de bancas que llevaría a Emilia Orozco al Senado. Su proyección política ahora queda marcada por un episodio que expone las contradicciones de un espacio que llegó al poder prometiendo terminar con la casta, pero que acumula tropiezos en su propio seno.