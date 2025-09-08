Canal renovado: Nuevo paseo sobre el Arenales

El municipio completó el recubrimiento de las soleras y la base del canal e instaló una pasarela peatonal en el extremo sureste, justo antes de que el canal desemboque en el río Arenales.

Con el propósito de optimizar el drenaje pluvial y minimizar las posibles inundaciones durante la temporada estival, la Municipalidad emprendió una serie de significativas obras de mejora en el canal Walter Adet, estratégicamente ubicado entre los barrios Fraternidad y San Alfonso, en la zona sudeste de la ciudad.

En esta fase del proyecto, se llevó a cabo la aplicación de concreto asfáltico para la construcción de un paso vehicular moderno y funcional en la intersección de las calles Figueroa y Zevi, lo que permitirá una conexión fluida y segura entre ambos barrios. Anteriormente, el cruce se limitaba a un sendero precario que se adentraba en el canal, permitiendo el tránsito únicamente a pie, en motocicleta o bicicleta.

Es importante subrayar que la materialización de este nuevo paso vehicular sobre el canal pluvial fue posible una vez que se completó el revestimiento integral del mismo, abarcando tanto las soleras como la base. Los trabajos de revestimiento se extendieron a lo largo de 300 metros lineales, garantizando una mayor eficiencia en el flujo del agua y una mayor durabilidad de la infraestructura.

Además, en el extremo sudeste del canal, justo antes de su desembocadura en el río Arenales, se instaló una pasarela peatonal diseñada para proporcionar un cruce más seguro y accesible para los residentes locales. Esta mejora no solo facilitará la movilidad peatonal, sino que también fomentará una mayor integración socio-urbana en la zona, y se estima que esta obra beneficiará directamente a alrededor de 200 familias que residen en las proximidades del canal.