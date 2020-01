Sucedió en un natatorio. El bañero le dijo a la joven que hay ropa de mujeres y hay ropa de hombres.

Laura Arias Zuccaro padeció un mal momento, en el natatorio de Luz y Fuerza, de Campo Quijano. Estaba por tirarse a la pileta, cuando el bañero la frenó. Le dijo que no podía porque tenía un short de baño masculino.

La joven contó su experiencia en Facebook en el camping al que fue toda la vida, desde que tiene un año de edad, al camping donde su abuelo fue socio, el camping donde su tío y su primo trabajaron, y fueron guardavidas, el camping a donde su familia va año tras año.

“Quise ingresar a la pileta con mi traje de baño: (en la parte superior: bikini, y en la parte inferior: shortcito maya, Masculina…) haciendo hincapié en esto, porque en las instalaciones del lugar específica el ingreso a la pileta con maya, punto tal, que yo no estaba quebrantando porque tenía una maya masculina. Fue en ese momento que el guardavidas me prohíbe la entrada”, contó. Ella preguntó, entonces, cuál era el problema. El guardavidas le respondió: “LO DE HOMBRE ES DE HOMBRE,LO DE MUJER ES DE MUJER…!!”

Automáticamente la joven fue a hablar con el que dijo ser el encargado, de apellido Diaz, que de mala manera le dijo la misma respuesta inapropiada.

“Yo muy diplomática, pedí una respuesta coherente porque me estaban discriminado por mi orientación sexual, POR SER GAY..! Y su respuesta fue si no te gusta te vas…!

Por supuesto llame a la policía, que sí me atendieron muy bien , y me pidieron que fuera a hacer la denuncia a la comisaría…!! Denuncia que ya fue hecha, porque esto no va a quedar en la nada…!!!”, dijo.