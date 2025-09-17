El presidente de la Cámara de la Construcción de Salta, Juan Carlos Segura, cuestionó el mensaje presidencial sobre el Presupuesto y advirtió que la paralización de obras golpea con fuerza a las empresas y al empleo en la provincia.

El titular de la Cámara de la Construcción de Salta, Juan Carlos Segura, afirmó que no confía en los anuncios del presidente Javier Milei respecto a la obra pública. “Lo único que le creo al Presidente es que dijo que iba a destruir la obra pública y a la Cámara Argentina de la Construcción, y lo ha hecho. Habla de capitales privados, pero en dos años no se licitó nada, salvo una obra en Vaca Muerta”, sostuvo en diálogo con FM Profesional.

Segura calificó al discurso como “una chicana política” en medio de la campaña electoral: “Ve que perdió y empezó a tirar promesas como antes lo hizo (Sergio) Massa. En 25 días no va a solucionar nada. Promete aumentos para discapacidad, para el Garrahan, para todo, pero no va a terminar haciendo nada”.

Impacto en Salta

El dirigente describió un panorama crítico para la construcción en la provincia: “Se ha perdido muchísima mano de obra. Los números ya no importan porque la caída es tan grande que no sé si podremos recuperarla hasta fin de año o julio del que viene. Muchas empresas quedaron reducidas al dueño y un empleado”.

Según Segura, la crisis también se refleja en la vida interna de las firmas: “Hay empresas que ya no pagan la cuota de la Cámara, que redujeron al mínimo su personal. La situación es cada día más complicada y nadie sabe realmente cómo sobreviven”.

Crítica a legisladores y a La Libertad Avanza.

El titular de la Cámara también apuntó contra los representantes libertarios: “Si abandonaron la salud pública y la discapacidad, ¿cómo no van a abandonar la obra pública, que fue la muletilla de Milei para ganar?”.

En ese sentido, cuestionó la falta de contacto con la dirigencia nacional: “Nunca se comunicaron. Apenas ganó Milei intenté hablar con Alfredo Olmedo y nunca me devolvió el llamado. Invito a los diputados y candidatos de La Libertad Avanza a que se sienten con nosotros en la Cámara a ver la realidad de las empresas de Salta, que no es la misma que la de Buenos Aires o los grandes centros del país”.



Defensa de la provincia

Segura subrayó que su rol es proteger los intereses de los empresarios locales: “Yo siempre defendí a las empresas de Salta. Esta gente no defiende los intereses de la provincia ni de las personas con discapacidad ni de la universidad. Lo que está en juego es mucho más que un Presupuesto: es el futuro de nuestra gente y nuestras empresas”.