Las redes sociales hiper comunican a los seres humanos, a su vez se convierten en un medio especial para buscar personas. Repaso por las búsquedas e historias salteñas más impactantes del grupo que te ayuda a buscar a esa persona que desapareció de tu vida voluntaria o involuntariamente.

Gabriela Hernandez

Parecen de novela pero son historias reales, en un grupo de la red social “facebook” crearon un grupo que se llama “¿Dónde estás?, un lugar virtual en donde las personas buscan a familiares, amigos y otras personas que de un momento a otro desaparecieron de sus vidas o incluso, sospechan que existen, como por ejemplo, dos hermanas separadas al nacer.

Iniciar la búsqueda/construir la propia historia

Entrevista a Alejandrina Bonduri, ella busca a su abuela y es una de las tantas personas que publicó su historia familiar en el grupo para llegar a una respuesta.

-¿Cómo te enteraste del grupo?

Me enteré del grupo por una amiga.

-¿Cómo inició la decisión de buscar?

La decisión comenzó al enterarnos de que mi mama era adoptada y que no se tenía ningún tipo de registro sobre su madre

-¿Obtuviste algún resultado?

Tuve varias respuestas de apoyo y compartieron la publicación, pero lamentablemente mi búsqueda no tuvo resultados

-¿Pensas seguir con tu misión?

Si. Siempre que tengo un tiempito busco alguna pista, pero parece que se la tragó la tierra

-¿Qué significa para vos ir construyendo tu historia familiar con esta búsqueda?

Significa poder darle una identidad a una persona, mi madre, que ella siente que no tiene. Poder cerrar un momento muy fuerte que la fragmentó al punto de despertar una enfermedad emocional. Saber si es verdad la historia que se le cuenta y volver a una normalidad o estabilidad.

Se que pasó mucho tiempo, probablemente nadie sepa ni su nombre verdadero, pero las esperanzas se renuevan con un mínimo contacto de «posible conocido”.

Saber de esta historia, de alguna forma nos hundió en un submundo, el de la rusa María, de tabúes y prejuicios, También significó cambiar los preconceptos que teníamos establecidos y romper con ellos antes la posibilidad de que mi abuela biológica haya sido bailarina de rusa María o una de sus chicas de su casa de placer. Es encontrar la paz que se corrompió hace 7/8 años atrás con una bomba atómica detonada sin medir consecuencias

Creo que uno jamás debe negar de dónde viene ni tener vergüenza, porque esos actores anónimos generaron mi existencia, y es tan protagonista como los padres adoptivos de mi mama.

¿Qué habrá sido de ella… ¿por qué terminó en ese lugar? se pregunta alejandrina y agrega “Todos dicen que era extranjera y muy joven… no puedo evitar sentir empatía por lo que sufrió, unos dicen que falleció en el parto y que la familia del papá biológico determinó en qué casa iba a quedar, así fue adoptada por la hermana de su padre…otros dicen que la dejó ante la imposibilidad de criarla, a lo mejor no tenía opción, eligió la mejor casa en la que pudo haber quedado. Con el amor más incondicional y los mejores padres que pudo haber tenido, si en esta vida existe la suerte, ese es su máxima expresión, padres cariñosos, dedicados y amorosos, la amaron desmedidamente, hermanos increíbles

Realmente lo que haya sido de esa señora, no me queda más que agradecer su elección y permitir a mi mama poder desarrollarse en una realidad diferente, con posibilidades distintas, ni mejores ni peores y agradecerle todo, ojalá tenga paz”

Historias en Salta

Alejandrina Bonduri

Hola, que tal, me llamo Alejandrina, soy Salta capital. Necesito ayuda. Hace poco más de 5 años, nos enteramos que mi madre es adoptada, y estoy buscando a mi abuela. Tengo poquísimos datos sobre ella, a lo mejor ni sean verdad, pero me dijeron que se llamaba Aldahara o Aldara, que era extranjera y bailaba en un cabaret de la Rusa María en Salta llamado Ciro’s y Sansusit.

Se la conocía en el ambiente por el nombre de «La gitana de fuego»

Aldahara, supuestamente, murió en el parto de mi mamá, pero no encontramos partida de defunción correlativa a la fecha de nacimiento de mi mamá.

Preguntando a personas que decían conocerla, nos enteramos que después del parto de mi mamá, se habría ido a la provincia de Santa Fé.

Se que no es mucho y a lo mejor nulo los datos que tengo, pero hago esto porque mi madre está en un estado depresivo desde el momento en el que se enteró la verdad.

Agradecería cualquier tipo de ayuda, si alguien sabe algo de la historia o conoce a alguien que sepa será de ayuda. Agradecería cualquier información que tengan, la más mínima ayuda para cerrar una historia que hoy por hoy está destruida. Mi madre había nacido el 21 de abril de 1961; en Salta capital.

Daniela Ordoñez

Hoy más que nunca quiero encontrar a mi hermana ella es Carina mi Hna que fue robada , secuestrada no se como llamar lo que paso , pero ella se perdió cuando tenia tan solo 9 años cuando una mañana del 5 de enero salio a comprar pan y nunca mas volvió hoy ya hace mas de 25 años q no sabemos de ella mi padre la buscó sin cesar pero nunca logro encontrarla mi padre ya falleció pero hoy con toda la fe en Dios empiezo su búsqueda para lograr saber que paso con ella , ella fue robada en salta capital en inmediaciones del delmi si alguien la conoce y la vio o sabe de alguien que sea parecida a la niña de la foto me escriba o si tu hermana querida estas leyendo este mensaje ya es hora que regreses junto a tus hermanos que te esperamos le pido encarecidamente a todos que leean este mje lo compartan mi Hna puede estar en cualquier lugar celular 3834667254

Estas donde están los que te buscan

Muchas historias son las que se entrecruzan en este grupo cuya modalidad se emplea en distintas partes del mundo. Encontrar a quien se busca significa encontrarse, llenar un vacío que la ausencia carcome en el alma, y si no es así si no se encuentra a la persona por lo menos se intentó, por lo menos el mundo sabrá que la memoria de esa persona no quedó en el olvido, porque hubo alguien que la buscó y la hizo parte de su historia. Por otro lado, muchas de las desapariciones y robo de bebés se dieron durante la época de la dictadura, una época terrible que estremece al leer las anécdotas tras la gran ausencia que este tiempo clavo en los corazones de miles de familias.

Por último, animó a los lectores a investigar sobre su propia historia, a no pasar por la vida sin saber sus orígenes, sin resolver viejos enigmas, sin construir la propia identidad y la de los seres queridos, saber quién es quien y uno mismo.