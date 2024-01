Natalia Zaracho, la diputada nacional de Unión por la Patria le respondió la chicana a Patricia Bullrich y las críticas que recibió tras haber confesado que no tuvo tiempo de leer el DNU.

Y además, la dirigente de Patria Grande contó cómo fue su dura infancia trabajando como cartonera, y también, se refirió a la marcha del 24 de enero, “Ese día tenemos que explotar las calles, dar un mensaje fuerte de que no estamos dispuestos a vender nuestro país”.

Durante su discurso, Zaracho hizo hincapié en el artículo 210, que refiere a la Secretaría de Integración Social y Urbana, y aseguró: “Van a desfinanciar esa política, una política que le llegó a más de 4 millones de personas. Hoy en día hay 120 proyectos, 800 en curso, y esto afecta a 1.200 barrios populares. Yo sé que eso capaz no les importa a todos porque no saben y hablan de un lugar de comodidad. Pero ¿Saben lo que es vivir en un lugar donde no hay comodidad, no hay luz ni cloacas? Es importante discutir cómo nos están saqueando. Yo lo que quiero preguntar es si van a financiar eso. Y hoy… porque tampoco tuvimos tiempo de leer todo… ¿Vieron que buena persona se puede ser más? Bueno, mala persona también se puede ser más. Quieren financiar esta políticas cobrando a los que vayan a protestar. ¿Es un chiste?”.

En el marco del debate de la Ley Ómnibus en el Congreso, Natalia Zaracho acumuló varias críticas en su contra en los últimos días: las acusaciones de Patricia Bullrich, que eligió utilizar su exposición para cargar contra los movimientos sociales, y un aluvión de reacciones a su confesión de no haber leído la totalidad del proyecto en discusión.

«No tuve la chance de responderle a la ministra porque nos apagaban los micrófonos, nos anotábamos para hablar y no podíamos hablar, y nos daban cinco minutos para responder», recordó Natalia Zaracho en diálogo con Radio Con Vos esta mañana