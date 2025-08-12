Un menor de 16 años murió tras recibir dos puñaladas durante un enfrentamiento. Vecinos denunciaron choques entre grupos violentos y la policía en la zona.

Un violento episodio conmocionó anoche al barrio La Paz, donde un adolescente de 16 años perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca en plena vía pública. Testigos indicaron que la víctima fue interceptada por un grupo conocido como “La Cuadra” sobre avenida Pontussi, en el marco de una pelea que rápidamente escaló en brutalidad.

La agresión, que habría incluido al menos dos puñaladas, derivó en disturbios posteriores entre jóvenes y efectivos policiales, lo que obligó a cortar parcialmente la avenida. Residentes de la zona relataron escenas de caos y tensión, con corridas y gritos que se prolongaron por varios minutos.

La fiscalía intervino de inmediato y dispuso pericias en el lugar, mientras continúa la investigación para identificar y detener a los responsables. Se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen la información sobre las circunstancias y móviles de este homicidio que volvió a poner en alerta a la comunidad.