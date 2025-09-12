Dos hechos violentos se registraron este viernes durante operativos de despeje por el Milagro. Trabajadoras municipales y policías fueron atacados a golpes y palazos. Se radicó una denuncia policial.

La previa del Milagro se tiñó de violencia en la tarde de este viernes con dos hechos graves que involucran a vendedores ambulantes y carreros. Trabajadores, inspectoras municipales y policías fueron agredidos brutalmente y sufrieron heridas tras un operativo en pleno Centro.

El primer hecho tuvo lugar en Alvarado y Córdoba cerca de las 16:00 hs. Allí se realizaba un despeje preventivo por parte de inspectores de Espacios Públicos. Una vendedora ambulante agredió por la espalda a una inspectora de la Municipalidad. Dos de sus compañeros intentaron interceder, al igual que tres policias, pero fueron agredidos con palos y sufrieron heridas.

El segundo hecho se desató en España y 20 de febrero, también durante un operativo de despeje. Allí, uno de los familiares de la vendedora que había protagonizado la agresión anterior golpeó y amenazó a otras tres inspectoras municipales. En ese momento se sumaron dos carreros a la golpiza.

Cómo producto del hecho, los inspectores debieron ser asistidos en un centro de salud y se radicó la denuncia correspondiente.