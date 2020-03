Brasileño, preso en las calles salteñas

Después de los 7 goles que le clavó Alemania en el mundial pasado, este debe ser uno de los peores momentos de su vida.

Las medidas que se toman por el Coronavirus generan daños colaterales a muchas personas. Tal es el caso de este brasileño, que ahora está estancado en Salta, durmiendo en el Parque San Martín, a metros de los famélicos patos.

Según informó Fm Profesional, el chango ingresó a la Argentina el 24 de enero. Estaba todo bien, muy bien, hasta que empezó a ir todo mal. Primero fue cuando intentó cruzar a Chile: no pudo por el cierre de fronteras. Volvió a Salta y no volver a Brasil por la cuarentena obligatoria.

Así es como Lucas Pereyra, de 34 años, terminó desde hace una semana durmiendo cerca de la terminal.

Es casi como esa película con Tom Hanks en el aeropuerto, sólo que acá hay un brasileño y una terminal, mucho menos glamorosa.

Lucas duerme bajo un árbol en inmediaciones de la Terminal y vive en compañía de una perra callejera. Señaló que la policía lo va corriendo de lugar debido a que no puede estar en la vía pública, pero explica que no cuenta con el dinero suficiente para alojarse, y si así fuera, no puede hacerlo puesto que los hoteles están cerrados.

“Está todo bloqueado, no puedo irme en bus, ni caminando ni en bicicleta. Estoy preso acá”, destacó.

Desde el Ministro de Turismo, informaron a PROFESIONAL FM que trasladarán a Lucas al Legado Güemes donde le brindarán alojamiento hasta que lo requiera.