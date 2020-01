Con la investigación del millonario robo al ex Secretario Administrativo de la Cámara baja en marcha, las indicaciones de cómo abordar el caso se pusieron a la orden. El diputado provincial Gustavo Orozco recomendó que “esto se debe aclarar” y que la sustracción de entre $ 15 o $ 20 millones que sufrió José Alferi activó sospechas que esta suma corresponde a “dinero público”.

El legislador por el departamento Rosario de la Frontera remarcó que el ex Secretario legislativo es “una persona donde se depositó la fe pública” durante la gestión Godoy en la presidencia de la Cámara baja, por lo cual la exigencia de clarificar el caso es máxima. Orozco le dijo este jueves al diario El Tribuno que uno de los indicios que más resaltaron fue la celeridad con la que actuaron los delincuentes que ingresaron al domicilio particular del funcionario, en calle Junín al 1300.

Lo que no quedó claro

Si bien aclaró que debe mantenerse la presunción de inocencia “además de lo delictivo, que le corresponde a la fuerza de seguridad y a la Justicia, se deben aclarar otros puntos que pienso a estas alturas tendrían que haber tomado ya estado público”. De manera empática, el parlamentario planteó que “la gente común sospecha que se trató de dinero público y tiene toda la razón de pensar así” concluyó.

En lo particular, adelantó que aguardará “el desarrollo de los acontecimientos, pero les aseguramos a los contribuyentes que esto no debe quedar sin un informe pormenorizado”, expuso. En este planteo tendiente a que la Cámara baja tome cartas en el asunto, Orozco detalló entre los razonamientos que el hecho puso en discusión la confianza de la sociedad en las instituciones, lo cual no debe ser pasado por alto.