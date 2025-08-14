BID: Embajadores salteños fueron a Nueva York

Jóvenes salteños, tanto de la capital como del interior, se unieron a cientos de jóvenes líderes de más de 80 países en la ciudad de Nueva York para participar en un evento internacional.

Diez jóvenes salteños, tanto de la capital como del interior, tuvieron la oportunidad de participar en la Youth Assembly AFS en la Universidad de Nueva York, gracias al apoyo del Gobierno de Salta, el Ministerio de Economía, la organización AFS y el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo.

En este evento, cientos de jóvenes líderes de más de 80 países se reunieron para discutir cómo «Desafiar la adversidad: Empoderando a los jóvenes ciudadanos globales para liderar» y tomar medidas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Entre los momentos más destacados del evento se incluyó la celebración del Día Internacional de la Juventud, organizada por AFS Intercultural Programs, UNITAR y la Misión Permanente de Malta ante la ONU, donde se escucharon voces juveniles influyentes. Además, se llevaron a cabo más de 30 paneles y sesiones que exploraron temas como el futuro de la paz, las habilidades verdes, la salud mental y el liderazgo femenino.

Los diez jóvenes embajadores de nuestra provincia expresaron su satisfacción por la experiencia y compartieron sus reflexiones en las redes sociales. Asimismo, durante la clausura de la Asamblea, el ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta Roberto Dib Ashur, pronunció un discurso en el que resaltó la importancia de los jóvenes comprometidos para impulsar el cambio global.

También, el ministro enfatizó que el cambio no provendrá únicamente de las figuras de poder, sino de los jóvenes que se atreven a soñar en grande y a actuar con determinación.

Posteriormente, el director ejecutivo de AFS Internacional, Daniel Obst, y el presidente de la junta directiva de AFS, Ernesto Rey Moreno, entregaron un reconocimiento al ministro Dib Ashur en agradecimiento por su contribución al evento.